Aby ogród był zadbany i nie wymagał gruntownych zmian co kilka miesięcy, musi być odpowiednio pielęgnowany. W okresie jesiennym należy wykonać szereg prac ogrodniczych, aby tereny zielone były przygotowane na niesprzyjające warunki atmosferyczne zimą. Dzięki temu można uchronić rośliny przed przemarznięciem, a co za tym idzie, ułatwić sobie pracę na wiosnę.

Reklama

Ogrodnicy podkreślają, że im więcej pracy i serca włoży się w pielęgnację roślin jesienią, tym bardziej odwdzięczą się one w cieplejszych porach roku. Aby tak właśnie było, trzeba również wiedzieć, jak prawidłowo zabezpieczyć rośliny przed zimową aurą.

Lista prac do wykonania w ogrodzie jesienią

Ochrona roślin przed mrozem, silnym wiatrem i śniegiem można podzielić na dwie kategorie: ochronę naziemną i ochronę podziemną. Rodzaj zabezpieczenia roślin zależy przede wszystkim od ich rodzaju. Jedne mają większą odporność na trudne warunki atmosferyczne, inne mniejszą. W celach ochronnych zazwyczaj stosuje się owijanie roślin słomą, tkaninami i folią, usypuje się kopczyki ziemi oraz stosuje tymczasowe zadaszenia. Aby właściwie zabezpieczyć konkretne rodzaje roślin, trzeba zapoznać się z zasadami ich pielęgnacji.

Poza ochroną roślin jesienią w ogrodzie jest wiele innych prac do wykonania. Należy zaliczyć do nich:

skoszenie trawy,

grabienie i usuwanie liści,

przycinanie drzew i krzewów,

i krzewów, odchwaszczenie terenu,

sadzenie nowych drzew i krzewów liściastych (jesień to na to najlepszy czas),

wykopanie niektórych cebulek kwiatów i zasadzenie nowych,

usunięcie doniczek z tzw. roślinami ciepłolubnymi,

schowanie mebli ogrodowych do zamkniętych pomieszczeń,

zadbanie o oczko wodne (usunięcie zwiędniętych pędów roślin i odmulenie dna).



Jaki sprzęt jest niezbędny do jesiennych prac w ogrodzie?

Niewiele czynności związanych z jesiennymi porządkami w ogrodzie można wykonać bez użycia narzędzi i dodatkowych przedmiotów. Kosiarka do trawy czy sekator do drzew i żywopłotów, to podstawowy sprzęt.

Ponadto osobom, które planują prace w ogrodzie, przydadzą się:

Reklama