Oczko wodne to doskonały pomysł na upiększenie swojego ogrodu. Nie trzeba jednak zatrudniać fachowców, by zrobić okazałe oczko wodne. W przypadku niewielkich oczek, warto zdecydować się na gotowe formy, dzięki czemu zaoszczędzimy sporą ilość czasu.

Przed zakupem niezbędnych materiałów, warto zastanowić się, jak ma wyglądać wymarzone oczko wodne. Uważa się, że najlepszym rozwiązaniem są naturalne zbiorniki, choć mogą one powstać jedynie w określonych miejscach.

Jeśli w twoim ogrodzie lub działce nie ma odpowiednich warunków do stworzenia naturalnego oczka wodnego, nic straconego. Bez problemu znajdziesz niecki dla oczek wodnych, które są wykonane ze zbiorników foliowych, zbiorników plastikowych, a także gliny, iłu, kręgów betonowych, czy po prostu betonu.

Budowa oczka wodnego - cena

Budowa oczka wodnego jest prostsza niż się wydaje. W przypadku planowania oczka wodnego z rozmachem i dużymi rozmiarami, warto postarać się o specjalną folię do oczek wodnych oraz geowłókninę, dzięki czemu brzegi oczka wodnego nie będą się rozmywać. Jeśli chcesz podrasować i upiększyć swoje oczko wodne, wybierz fontannę ogrodową oraz rośliny.

Budowa oczka wodnego powinna rozpocząć się od wyznaczenia granicy zbiornika. Dzięki temu można w prosty sposób oszacować, gdzie powinno rozpocząć się wykopywanie ziemi. W tym celu można użyć węża ogrodowego lub sznurka, rozkładając go w planowanym miejscu. Jeśli nie masz tych przedmiotów, możesz dokonać obrysu za pomocą piasku.

Należy pamiętać, że niecka stawu powinna zostać wykopana nieco głębiej niż planowa głębokość. Po wbiciu ostatniej łopaty, należy wypoziomować cały obszar. Półki modeluje się na różnej głębokości, a z dna usuwa się kamienie. Wokół gotowego wykopu pod nieckę, warto wykopać niewielki rowek i wsypać do niego nieco żwiru. Zapobiegnie to podsiąkaniu wody. Cena budowy oczka wodnego to ok. 900 zł za metr kwadratowy.

Oczko wodne - o czym warto pamiętać w trakcie budowy

Metody budowy oczka wodnego różnią się w zależności od rodzaju niecki. Przed laty bardzo popularne były oczka wodne betonowe. Tego typu rozwiązania posiadają wiele wad, wśród nich można wymienić m.in. wysokie koszty budowy, sporą liczbę miejsca, a także niemożliwość hodowania roślin kwasolubnych, ponieważ beton będzie alkalizował wodę.

Coraz częściej klienci wybierają gotowe zbiorniki z tworzywa sztucznego. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie posiadają w swoim ogrodzie zbyt wiele miejsca i nie czują się najlepiej z łopatą w ręku. Oczka wodne ze sztucznego tworzywa są trwałe, szczelne i odporne na temperaturę. Stworzenie oczka wodnego ze zbiornika z tworzywa sztucznego nie zajmuje zbyt wiele czasu.