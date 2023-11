Objawy przewlekłego zapalenia zatok nie są nagłe i ostre, lecz bardzo uporczywe. Ból głowy, zatkany nos, uciążliwa chrypka to symptomy, które często przypisywane są innym chorobom. Tylko prawidłowo postawiona diagnoza pozwoli nam pozbyć się problemu, dlatego warto jak najszybciej udać się laryngologa. Domowe i medyczne sposoby na wyleczenie zapalenia zatok.

Przyczyny przewlekłego zapalenia zatok przynosowych

Główną przyczyną są procesy zapalne w błonie śluzowej nosa, które prowadzą do nieprawidłowości w procesach obronnych. Sprzyja to rozwijaniu się zakażeń bakteryjnych. Nieleczone zapalenie zatok, często utajnione i diagnozowane jako symptom przeziębienia lub infekcji wirusowej, przekształca się w stan przewlekły.

Inne przyczyny przewlekłego zapalenia zatok:

niedrożność układu oddechowego,

zapalenie migdałków podniebiennych,

zapalenie ucha,

zanieczyszczenia w powietrzu,

uszkodzenia aparatu rzęskowo-śluzowego,

zaburzenia równowagi hormonalnej,

brak ruchu,

palenie papierosów,

niezdrowa, źle zbilansowana dieta.

Objawy zapalenia zatok

Symptomy przewlekłego zapalenia zatok są bardzo podobne do objawów infekcji górnych dróg oddechowych i migren. Najczęściej nie są one tak nasilone i gwałtowne, jak w przypadku ostrego zapalenia zatok, dlatego dużo ciężej je zdiagnozować i przypisać do odpowiedniej choroby.

Charakterystyczne objawy przewlekłego zapalenia zatok:

drapanie w gardle,

ciągłe pochrząkiwanie,

niedrożny nos,

złe samopoczucie.

Leczenie zapalenia zatok przynosowych

Wizyta u laryngologa i prawidłowe zdiagnozowanie problemu jest pierwszym krokiem do wyleczenia zapalenia zatok. Następnie wprowadzana jest kuracja antybiotykami na okres minimum 3 tygodni. Bardzo ważne jest to, aby przy przyjmowaniu tego typu leków, zadbać o odpowiednią osłonę dla przewodu pokarmowego.

W tym samym czasie staramy się usunąć zalegającą w nosie wydzielinę i zaleczyć stan zapalny. Dlatego jednocześnie wprowadzamy lekarstwa przeciwzapalne i przeciwgorączkowe oraz krople do nosa.

Domowe sposoby na leczenie zatok

Przewlekłe zapalenie zatok to choroba, w której same domowe sposoby nie wystarczą. Mogę jednak one wspomóc i przyspieszyć proces leczenia.

Po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, by jak najrzadziej wydmuchiwać nos. To dodatkowo podrażnia nos i sprawia, że wydziela on jeszcze więcej niechcianej wydzieliny. Duże skuteczniejsze są inhalacje i płukanki, dzięki nim możemy oczyścić nos bez dodatkowego podrażnienia.

W tym samym czasie powinniśmy pić dużo płynów, w szczególności wody. Pomaga to odpowiednio nawilżyć śluzówkę nosa, która jest mniej podatna na podrażnienia i dodatkowo rozrzedza zalegającą wydzielinę.

Ciekawym sposobem jest również wdychanie olejków eterycznych na bazie mięty, eukaliptusa lub przeciwbakteryjnego drzewa herbacianego. Tego typu olejek możemy dodać do dyfuzora z zapachem do domu lub zrobić sobie gorącą kąpiel z olejkami.