W trakcie sezonu grillowego szukamy coraz to nowych przepisów na przepyszne dania. Żeberka z grilla będą fantastycznym urozmaiceniem. Żeberka grillowane wyglądają efektownie i równie dobrze smakują. Jakie są przepisy na żeberka z grilla?

Żeberka z grilla są fenomenalnym daniem na rodzinne lub towarzyskie spotkania. Część osób nie wyobraża sobie grillowania bez tego mięsa. Danie to wcale nie musi być trudne i czasochłonne. W zależności od tego, jakie są nasze preferencje smakowe, przepis na żeberka z grilla może być mniej lub bardziej skomplikowany. Mogą się pojawić na stole podczas codziennych posiłków i wystawnych przyjęć. Jak przygotować żeberka na grilla, żeby były miękkie i soczyste? Jak przygotować grillowane żeberka, by zasmakowały wszystkim?

Dlaczego zrobić żeberka grillowane?

Żeberka z grilla mają tę zaletę, że są ciekawszą propozycją niż tradycyjne kiełbaski. Poza tym wyglądają dużo bardziej wykwintnie. Mało tego, wcale nie muszą być bardzo trudne i czasochłonne, choć na takie wyglądają. Zwłaszcza jeśli na talerzu fantazyjnie ułożymy nie tylko żeberka z grilla, lecz także kolorowe dodatki. Często wystarczy odpowiednia marynata do żeberek z grilla, by wszystkim zasmakowały i momentalnie znikały z talerzy. Nikt nawet nie pomyśli, że zrobienie dania zajęło tak mało czasu. Żeberka nadają się na grill opalany węglem drzewnym, grill elektryczny i gazowy. Można je również upiec w piekarniku. Dobrze przygotowane grillowane żeberka będą charakteryzowały się lekko chrupiącą skórką. Samo mięso powinno być soczyste, miękkie i odchodzić od kości.

Żeberka na grilla – przepis podstawowy

Żeby zrobić szybko żeberka na grilla, przygotowujemy około 2 kg żeberek z kością, które myjemy i kroimy na mniejsze porcje. Szykujemy mieszankę przypraw - możemy kupić gotową przyprawę do żeberek na grilla lub zrobić swój własny zestaw. Ciekawą propozycją jest połączenie:

3 łyżek cukru,

3 łyżek wędzonej papryki,

1 niepełnej łyżki soli,

1 łyżeczki pieprzu i rozgniecionej gorczycy,

1 łyżki granulowanego czosnku,

¼ szklanki oleju,

pół szklanki pikantnego keczupu.

Zanim żeberka damy na grill, dokładnie pokrywamy je przygotowaną marynatą i na co najmniej 12 godzin odstawiamy do lodówki, żeby mięso przeszło jej aromatem. Jeśli mięso jest cienkie, żeberka na grillu smażymy około 15 minut z każdej strony. Przy grubszych żeberkach czas ten będzie trochę dłuższy.

Żeberka z grilla – marynata

Powyższa propozycja marynaty nie jest jedyną, jaką można przygotować do żeberek z grilla. Oto przykład marynaty, którą można wykorzystać również do innych mięs. Karkówka i boczek będą z nią smakowały tak samo dobrze, jak żeberka na grilla. Jest ona łatwa w wykonaniu, ale - podobnie jak w przypadku każdej innej marynaty - nie można zapominać o tym, że mięso powinno być marynowane co najmniej kilkanaście godzin, najlepiej całą noc. Żeberka na grilla w marynacie będą miały jeszcze lepszy smak. Aby ją wykonać potrzeba:

6 przeciśniętych przez praskę ząbków czosnku,

pół łyżeczki majeranku, lubczyku i pieprzu,

1 łyżki słodkiej papryki,

1,5 łyżki soli,

łyżeczki chili,

4 łyżek ketchupu,

łyżki musztardy,

po szklance oleju i wytrawnego czerwonego wina.

Następnie można przygotować żeberka z grilla w oparciu o powyższy przepis.

Żeberka na grilla w miodzie

Wiele osób nie może się przekonać do smaku tego mięsa, póki nie spróbuje żeberek na grilla w miodzie, które przekonają do siebie każdego. Opłukujemy, osuszamy i dzielimy na cztery porcje kilogram żeberek. Następnie przygotowujemy marynatę. Mieszamy 2 łyżki miodu i oleju, z jedną drobno pokrojoną cebulą i sokiem z połówki cytryny. Do tego dodajemy sól, pieprz i zioła prowansalskie. Żeberka przygotowane na grilla dokładnie smarujemy marynatą i wkładamy na co najmniej kilka godzin do lodówki. Przy czym im dłużej będą się marynowały, tym będą smaczniejsze. Chcąc mieć gwarancję, że żeberka z grilla zachowają swój unikalny smak i soczystość, przed tym jak zostaną położone na ruszcie możemy je obgotować w wodzie z solą. Jeśli natomiast zależy nam, by żeberka z grilla były szybko gotowe, można je podpiec w piekarniku w naczyniu żaroodpornym lub w rękawie do pieczenia.

Żeberka z grilla w coli

Polecane do wypróbowania są też żeberka na grilla w marynacie z coli. Pomijając skład marynaty, postępowanie podczas grillowania wygląda dokładnie tak samo. Przed tym jak żeberka trafią na grilla, smaruje się je marynatą i wsadza na kilka lub kilkanaście godzin do lodówki. Jak zrobić samą marynatę do żeberek z grilla? Kroimy cebulę w drobną kostkę, a do niej dodajemy 3 łyżki soku z cytryny, po 1 łyżce miodu i oliwy, sól, pieprz. Wszystkie składniki mieszamy ze szklanką coli.