Szaszłyki z grilla są propozycją dla dzieci i dorosłych, dla wegetarian i lubiących mięso. Przepis na szaszłyki z grilla może czerpać z różnych składników, a spośród nich każdy wybierze kompozycję, która spełni jego smakowe oczekiwania. Jak zrobić szaszłyki na grilla, by były smaczne? Szaszłyki warzywne, z kurczakiem, z owocami – sprawdźmy, jakie są możliwości!

Szaszłyki na grilla obok kiełbasek i mięs są najczęściej przygotowywaną grillową potrawą. Mogą przybrać różną postać, a każdy z nas może dowolnie komponować ich składniki. I tak możemy przygotować szaszłyki z grilla z kurczakiem, z warzywami lub szaszłyki owocowe. W czym tkwi ich sekret? Jak zrobić szaszłyki na grilla, by były pyszne?

Szaszłyki z grilla – dlaczego je tak lubimy?

Początków szaszłyków z grilla powinniśmy szukać w Azji. Chociaż do ich przygotowania najczęściej wykorzystujemy drób, tradycyjne szaszłyki na grilla są zrobione z mięsa wołowego, wieprzowego lub jagnięcego. Za każdym razem szaszłyki z grilla będą różniły się smakiem i aromatem – nawet jeśli będą wykonane z tych samych produktów. Dzieje się tak za sprawą marynat i odpowiedniej proporcji przypraw.

Szaszłyki szykowane na grill pozwalają na tak nieograniczone kombinacje, że każdy może skomponować swój zestaw w sposób unikatowy, ze składnikami, które lubi najbardziej. Dzieci chętnie sięgną po szaszłyki z grilla na słodko, a dorośli po szaszłyki warzywne lub mięsne. Szaszłyki z grilla zachęcają do eksperymentowania ze smakami i oryginalnymi połączeniami. Jednak jeśli nie jesteśmy przekonani, co powinno się znaleźć w naszym daniu i nie mamy kulinarnego zacięcia, możemy zdecydować się na któryś z popularnych przepisów.

Grill – co dodać do szaszłyków?

Szaszłyki z grilla powinny być kolorowe. Jeśli decydujemy się na warzywa, warto sięgnąć po cukinię, paprykę, ziemniaki i pieczarki. Jeśli lubimy słodsze nuty smakowe, można wykorzystać figi lub ananasy. Dzieci będą zachwycone, jeśli na ich talerzu pojawią się nie szaszłyki warzywne z grilla, a owocowe szaszłyki z piankami. Wystarczy naprzemiennie z piankami nadziewać na patyczki takie owoce jak banany, kiwi, jabłka, winogrona. O kolory warto też zadbać, kiedy robimy szaszłyki z kurczaka na grilla. Dotyczy to też innych mięs. Większość przepisów uwzględnia to, by kawałki mięsa były na zmianę układane z warzywami.

Szaszłyki na grilla – marynata

Wiele szaszłyków na grill ma w swoim składzie mięso. Jeśli chcemy, by było ono miękkie i soczyste, musimy pomyśleć o tym wcześniej, bo powinno odpowiednio długo poleżeć w marynacie. Aby spełniła ona swoje zadanie, mięso powinno się marynować co najmniej kilkanaście godzin, poza tym warto je ponakłuwać. Chociaż nie jest ona obowiązkowa, dzięki niej mięso nabierze dodatkowych aromatów. Receptur na marynaty jest wiele – przykładowo, klasyczna marynata do szaszłyków na grilla z boczkiem to połączenie oleju, sosu sojowego, czosnku, papryki i miodu.

Jak zrobić szaszłyki na grilla?

Aby szaszłyki z grilla były smaczne, oprócz marynaty ważny jest sposób ich grillowania. Nigdy nie powinno się ich kłaść bezpośrednio na ruszcie. Szaszłyki na grilla należy ułożyć na tacce aluminiowej lub każdy osobno owinąć w folię. Bezpośrednio przed grillowaniem szaszłyki trzeba posmarować oliwą. Jeśli szaszłyki warzywne przed położeniem na grilla nie były niczym przyprawione, można je dodatkowo oprószyć solą i pieprzem.

Szaszłyki na grilla – przepis

Aby przygotować szaszłyki drobiowe z grilla trzeba pokroić na niewielkie kawałki fileta z kurczaka. Następnie zanurzyć go w marynacie. Zrobimy ją poprzez wymieszanie łyżki octu, oliwy i przyprawy do grilla. Do mieszanki dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Szaszłyki na grilla w tej marynacie będą miały lekko czosnkowy aromat. Zamarynowane mięso może być włożone do lodówki nawet dzień wcześniej. Rozgrzewając grill szykujemy resztę składników na szaszłyki. Kroimy paprykę żółtą, zieloną i czerwoną, cebulę czerwoną i białą oraz cukinię. Naprzemiennie nabijamy na patyk warzywa i mięso.

Przepis na szaszłyki z grilla może być również wegetariański. Po szaszłyki warzywne z grilla chętnie jednak sięgną nie tylko jarosze, ale również dzieci i osoby lubiące mięso, pod warunkiem, że danie będzie odpowiednio przyprawione. Dobre szaszłyki na grilla w podstawowej wersji zawierają żółtą, czerwoną i zieloną paprykę, cukinię, białą i czerwoną cebulę, pieczarki i pomidorki koktajlowe. Pomimo tego, że nie występuje tutaj mięso, też stosujemy marynatę. W proporcji 3:1 mieszamy sos sojowy, oliwę oraz ocet, dodajemy sól, pieprz i ulubione zioła. Zanim położymy szaszłyki na grilla, dokładnie moczymy je w marynacie.