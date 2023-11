Karkówka z grilla to typowy posiłek podczas obiadów na świeżym powietrzu, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim. Aby urozmaicić to danie, odpowiednia będzie oryginalna marynata do karkówki na grilla.

Mięso samo w sobie po grillowaniu może być suche i twarde. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze przygotowanie go w marynacie. Marynata to mieszanka różnych aromatycznych produktów (najczęściej ziół) z tłuszczem, który pozwala przeniknąć smakom w głąb mięsa. Dzięki temu zamarynowana karkówka nie tylko zyskuje nowy smak, ale także jest bardziej soczysta, nie wysusza się w trakcie obróbki cieplnej. Warto pamiętać o tym, że marynowane mięso powinno być przechowywane w lodówce, co pozwoli zachować jego świeżość i zahamuje rozwój bakterii. Karkówka w marynacie może być przechowywana nawet 48 godzin przed grillowaniem, chociaż najczęściej zaleca się 12-24 godziny. Jeśli do grilla pozostało tylko kilka godzin, również warto zamarynować mięso, ponieważ przez ten czas aromaty zdążą poprawić jakość smaku.

Marynata do karkówki na grilla

Jeśli ktoś zastanawia się, jak zamarynować karkówkę na grilla, nie ma w tym nic skomplikowanego. Należy przyrządzić marynatę według jednego z przepisów, natrzeć nią mięso, a następnie odłożyć do lodówki na kilka lub kilkanaście godzin - karkówka na grilla spokojnie może poczekać w marynacie nawet dobę.

W przygotowaniu karkówki z grilla ważny jest też sam grill - warto pamiętać, że temperatura w grillu jest zmienna. Grillowanie karkówki należy rozpocząć, kiedy węgiel i brykiet są dobrze rozżarzone - pojawia się wtedy na ich powierzchni biały popiół. Nie należy umieszczać rusztu bardzo blisko węgla, ponieważ wtedy wysoka temperatura zwęgli mięso na zewnątrz, przez co nie upiecze się ono w środku. Średni czas grillowania karkówki to 5 do 7 minut na każdą stronę w przypadku plastrów o grubości około 1 centymetra.

Karkówka z grilla - przepis na marynatę ziołową

Grillowana karkówka w marynacie ziołowej to doskonały sposób na aromatyczne mięso. Na około 1 kilogram karkówki należy przygotować na marynatę:

⅓ szklanki oliwy (ewentualnie oleju),

5 ząbków czosnku,

po 1 łyżeczce ulubionych ziół, mogą to być: suszona bazylia, suszone oregano, mieszanka ziół prowansalskich, suszony majeranek, ostra papryka mielona, słodka lub wędzona papryka mielona,

1 łyżeczkę zmielonego pieprzu ,

, 1 łyżeczkę soli,

1 łyżkę ostrej musztardy,

2 łyżki ketchupu lub sosu typu barbecue.

Przygotowanie:

Karkówkę, po umyciu i osuszeniu, należy pokroić na plastry o pożądanej przez nas grubości - żeby mięso szybciej się zgrillowało, plastry powinny mieć około 1 centymetr. W osobnym naczyniu mieszamy wszystkie składniki marynaty, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek.

Każdy plaster mięsa smarujemy marynatą z dwóch stron i odkładamy do naczynia. Na koniec wstawiamy mięso do lodówki. Mięso może marynować się nawet 48 godzin, ale optymalny czas to kilkanaście godzin.

Owocowa marynata do karkówki z grilla - marynata śliwkowa

Słodkie owocowe nuty mogą być odpowiedzią na pytanie, jak przyprawić karkówkę na grilla, dla wszystkich tych, którzy poszukują nowych smaków. Do tej marynaty, przewidzianej na około 1 kilogram mięsa, potrzebne będą:

1/2 szklanki oliwy z oliwek ,

, 8-10 ząbków czosnku,

6 łyżek miodu,

4 łyżki octu balsamicznego,

10 łyżek powideł śliwkowych,

starta skórka z cytryny,

pieprz czarny zmielony,

sól.

Wszystkie składniki mieszamy, pieprz i sól dodajemy w ilości zależnej od naszych upodobań smakowych. Następnie nacieramy mieszanką plastry karkówki i odstawiamy do lodówki na kilka lub kilkanaście godzin, zależy ile czasu pozostało do grilla. Warto przygotować nieco więcej marynaty i smarować nią mięso również w trakcie grillowania.

Soczysta karkówka z grilla - marynata piwna

Piwna marynata do karkówki na grilla oraz polewanie mięsa w trakcie grillowania piwem pozwala mu zachować wilgoć, dzięki czemu jest soczyste. Do przygotowania tego przepisu należy zaopatrzyć się w następujące składniki:

1 kilogram karkówki,

cebula,

duża szklanka jasnego piwa,

6 ząbków czosnku,

1 łyżka musztardy,

3 łyżki oliwy z oliwek (ewentualnie oleju),

przyprawy: 1 łyżeczka słodkiej lub wędzonej mielonej papryki, mielona kolendra, sól i pieprz w zależności od upodobań smakowych.

Umytą i osuszoną karkówkę należy pokroić na plastry o grubości około 1 centymetra. Następnie mieszać wszystkie wilgotne składniki: posiekaną drobno cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek, oliwę, musztardę oraz piwo. Do mieszanki z mokrych składników należy wsypać suche przyprawy i dokładnie wymieszać. Posmarowane po obu stronach mięso układamy w naczyniu i przykrywamy folią - karkówka w takiej marynacie powinna przez kilkanaście godzin być przechowywana w lodówce. W trakcie grillowania można polewać mięso pozostałą mieszanką przypraw na bazie piwa.