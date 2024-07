Zupa pomidorowa dla niemowląt to wartościowy i smaczny posiłek. Pierwsze takie danie najlepiej podać dziecku po 7. miesiącu życia. Do przyprawienia zupy pomidorowej dla niemowlaka najlepiej użyć ziół.

Zupy są lekkostrawne, bogate w witaminy i błonnik, który korzystnie wpływa na układ pokarmowy. Taki posiłek bardzo dobrze rozgrzeje malca w chłodne dni. Zupa dla niemowląt muszą mieć formę papki.

Zupa pomidorowa dla niemowląt. Od kiedy zacząć? Jak przygotować?

Przez pierwsze sześć miesięcy niemowlę może jeść wyłącznie mleko matki. Po tym okresie można wprowadzić dwuskładnikowe papki warzywne, a po 7. miesiącu podać zupkę wieloskładnikową – także z mięsem. Najlepiej wybierać delikatne mięso, np. królika lub indyka, które powinno być drobno posiekane. W ten sposób chroni się dziecko przed pojawieniem się nietolerancji pokarmowej, alergii, bólu brzucha. Zupa powinna mieć gładką, płynną i gęstą konsystencję – składniki najlepiej zmiksować lub przetrzeć przez sito. Papki należy podawać dziecku specjalną łyżeczką dla niemowląt, wykonaną z miękkiego plastiku. W ósmym lub dziewiątym miesiącu zupa może mieć już półpłynną konsystencję i wyczuwalne, miękkie grudki, a w 10. miesiącu grudkowatą formę.

Przepis na zupę pomidorową dla dzieci po 10. miesiącu życia

Składniki: pół marchwi, pół pietruszki, ¼ selera, ¼ pora, mały pomidor, żółtko, łyżeczka mąki, pół szklanki wody.

Sposób wykonania: Umyte warzywa – z wyjątkiem pomidora - obierz, opłucz i podziel na drobne kawałki, a następnie wrzuć do wrzącej wody i gotuj pod przykryciem. Następnie sparz pomidora, ściągnij skórkę i wrzuć do gotujących się warzyw. Kiedy warzywa będą miękkie, zmiksuj pomidora i marchew, a pora, selera i pietruszkę wyjmij. Z żółtka, mąki i łyżki przegotowanej wody, przygotuj lane ciasto. Ciasto wlej do zupy, a następnie zagotuj ją kilka razy.

Jeśli dziecko ma alergię, z podaniem zupy pomidorowej najlepiej wstrzymać się do 3. roku życia.

Zupa pomidorowa dla niemowlaka – zalety

Zupa pomidorowa to posiłek zazwyczaj chętnie jedzony przez niemowlaki. To bardzo dobra wiadomość dla mam, ponieważ zawarty w zupie likopen usuwa z organizmu szkodliwe wolne rodniki. Składnik ten chroni również przed pojawieniem się tzw. chorób cywilizacyjnych – cukrzycy, nowotworów, chorób serca. Aby likopen został przyswojony, konieczna jest obecność tłuszczów, dlatego najlepiej dodać do niej łyżeczkę oleju, oliwy bądź masła.

Zupa pomidorowa dla niemowlaka - wskazówki:

Zupa będzie miała lepszy smak i wartość odżywczą, jeśli zostanie wzbogacona o świeżą pietruszkę lub koperek.

Zamiast soli, lepiej użyć ziół, np. bazylii, oregano, tymianku, majeranku. Zrezygnuj z używania kostek – zawierają m.in. szkodliwy dla zdrowia wzmacniacz smaku – glutaminian sodu.

Szczypiorek, natkę pietruszki czy koperek do zupy warto uprawiać w doniczce na parapecie.

Warzywa powinno się obierać bardzo cienko – tuż pod skórą mają najwięcej witamin.

W roli zagęszczacza świetnie sprawdzi się kleik ryżowy lub kukurydziany.

