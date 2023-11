Zapiekanka z dyni to smaczne i lekkie danie, które przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom dyniowych potraw. Mięso mielone i warzywa (marchew, papryka, cebula) wystarczy doprawić czosnkiem i bulionem drobiowym a następnie połączyć z kremowym puree z dyni.

Reklama

Słoneczna, złota jesień to zdecydowanie czas na dynie. Tym smacznym i zdrowym warzywem warto wzbogacić swoje dania i przygotować z niego takie smaczne potrawy, jak: zupa krem, pierogi, a także coś na słodko, np. ciasto dyniowe. Miłośnicy eksperymentowania mogą również wykorzystać smak dyni, aby przygotować na szybki obiad zapiekankę z dyni.

Zapiekanka z dyni w kokilkach

Kokilka to niewielkie naczynie do wypieków, zwykle okrągłe, ale można je kupić również w bardziej oryginalnym kształcie, np. serca. Największą zaletą małych, ceramicznych miseczek jest ich odporność na wysokie temperatury i również wygląd. W kokilkach można piec zapiekanki, tarty, fondanty, babeczki. Dania wyglądają tak ładnie, że nie ma potrzeby wyjmowania ich na oddzielne naczynie.

Przepis na zapiekankę z dyni, krok po kroku:

Potrzebne będą:

4 kokilki,

patelnia,

praska do czosnku,

tarka do sera,

tłuczek do ziemniaków,

garnek.

Składniki (na 4 porcje):

dynia hokkaido,

250 ml bulionu drobiowego,

0,5 kg mięsa mielonego,

2 marchewki,

cebula (średniej wielkości),

czerwona papryka,

2 ząbki czosnku,

100 g żółtego sera,

2 łyżki oliwy z oliwek,

sól, pieprz do smaku,

szczypta gałki muszkatołowej,

garść natki pietruszki.

Czas przygotowania: 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Cebulę, marchewkę oraz paprykę pokrój w drobną kostkę. Rozgrzej oliwę na patelni. Dodaj cebulę, pozostałe warzywa oraz mięso mielone i czosnek przeciśnięty przez praskę. Całość zalej bulionem drobiowym. Duś na niewielkim ogniu, aż warzywa staną się miękkie a mięso nie będzie surowe (ok. 10-15 minut). Dynię umyj i ugotuj w garnku z osoloną wodą. Ugotowane warzywo utłucz tłuczkiem razem z gałką muszkatołową oraz startym żółtym serem. Usmażone mięso mielone z warzywami przełóż do kokilków a na wierzch wyłóż puree z dyni. Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Zapiekaj zapiekankę przez 10 minut. Zapiekankę z dyni i mięsa mielonego podawaj na ciepło z posiekaną natką pietruszki.

Reklama

Smacznego!