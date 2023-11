Orzechówka, czyli nalewka z orzechów, może być przyrządzona z ich różnych rodzajów. Nalewka z orzechów laskowych wyróżnia się bardzo delikatnym smakiem i pięknym orzechowym, miękkim aromatem. Może być stosowana w celach leczniczych jako środek wspomagający trawienie.

Nalewka z orzechów laskowych powinna być przygotowywana z orzechów świeżo wyłuskanych ze skorupek. Można oczywiście użyć orzechów już obranych, kupionych w sklepie, ale należy liczyć się z tym, że produkt końcowy będzie miał wówczas nieco niższe walory smakowe.

Przepis na klasyczną nalewkę z orzechów laskowych z wanilią

Składniki:

10-15 świeżych orzechów laskowych w skorupce,

0,5 l spirytusu 70 %,

0,5 l wody, najlepiej filtrowanej lub źródlanej,

0,5 szklanki cukru,

1 laska wanilii,

1-2 ziarenka ziela angielskiego.

Potrzebny będzie ci duży słoik, w którym nalewka będzie leżakowała. Pamiętaj o tym, aby był wcześniej wysterylizowany i dokładnie wysuszony.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 60 minut plus czas potrzebny do maturacji (leżakowania) – około 3 tygodnie plus 30 dni.

Sposób przygotowania:

