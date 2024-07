Jennifer Aniston, Sandra Bullock i Eva Longoria. Co łączy te panie?

Zamiłowanie do mrożonego jogurtu.

I nic dziwnego, szczególnie w takie upalne lato jak tegoroczne.

Mrożony jogurt to bowiem nie tylko dobra alternatywa dla lodów, ale także idealny deser w gorące dni. Dodajmy tylko do niego swoje ulubione owoce i dosłódźmy do smaku.

Kilka godzin w zamrażalniku i możemy się cieszyć najzdrowszą domową namiastką lodów.

Lody jogurtowe

300 ml gęstego jogurtu naturalnego

3-4 łyżki cukru pudru

150 g świeżych owoców: truskawek, malin, borówek

Cukier wsypujemy do jogurtu i mieszamy tak długo, aż całkowicie się rozpuści. Potem przelewamy jogurt do silikonowych foremek na babeczki, napełniając je do 3/4 wysokości. Do każdej foremki z jogurtem wkładamy całe lub pokrojone owoce, wciskając je do delikatnie środka. Wkładamy do zamrażalnika na min. 4-6 godzin.

Smacznego!

