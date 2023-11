Kibbeh to delikatne mięsne kulki przygotowywane na bazie kaszy bulgur i mielonego mięsa. Wyglądem przypominają tradycyjne kotlety mielone i stanowią idealną przekąskę, np. na imprezę ze znajomymi. Mięsne kulki po usmażeniu należy odsączyć z tłuszczu na papierowym ręczniku i serwować z cytryną.

Kibbeh to jedna z tradycyjnych potraw kuchni arabskiej. Są to kulki z mięsa mielonego, najczęściej jagnięciny, wołowiny lub koźliny, z dodatkiem kaszy bulgur. Tradycyjny kibbeh przygotowuje się z farszem. W uproszczonej wersji przepisu można zrezygnować z nadzienia, co przyspieszy przygotowanie potrawy. Mięsne kulki idealnie sprawdzają się jako przystawki na imprezę.

Przepis na kibbeh z kaszą bulgur, krok po kroku

Bulgur to rodzaj grubej i twardej kaszy, którą przygotowuje się z ziaren zboża. Jest pożywna i smaczna, dlatego idealnie sprawdza się jako dodatek do różnego rodzaju dań, np. jako zamiennik ryżu, lub baza do tworzenia kotlecików z mięsa mielonego, jak w przypadku kibbeh.

Potrzebujesz:

moździerza,

maszynki do mielenia mięsa,

blendera,

ręcznika papierowego,

patelni,

miski.

Składniki:

1 kg chudej wołowiny,

szklanka kaszy bulgur,

2 cebule,

3 łyżki orzeszków piniowych,

5 ziaren ziela angielskiego,

szczypta cynamonu i kminu,

kilka listków świeżej mięty,

oliwa z oliwek (do smażenia),

sól, pieprz do smaku.

Czas przygotowania: 45 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Kaszę bulgur namocz w zimnej wodzie i odstaw na pół godziny.

Mięso umyj i osusz, a następnie rozdrobnij w maszynce do mielenia.

Przesmaż orzechy piniowe na patelni bez tłuszczu, aż zarumienią się.

Listki mięty oraz cebulę drobno posiekaj.

Ziele angielskie rozetrzyj dokładnie w moździerzu.

Do miski przełóż mięso i dodaj do niego przyprawy, cebulę, kaszę oraz orzechy.

Zmiksuj całość blenderem i z powstałej masy formuj małe mięsne kulki.

Kibbeh smaż na patelni w głębokim tłuszczu, obsmażając każdą kulkę przez kilka minut po każdej ze stron.

Podawaj ze świeżymi plastrami cytryny.

Smacznego!

Arabskie danie będzie się ładnie prezentować na talerzu ozdobionym świeżymi listkami mięty bądź wyłożonego kawałkami sałaty lodowej.