Przecier pomidorowy to jeden z najprostszych i najbardziej przydatnych przetworów na zimę. Na jego bazie można przygotować wiele pysznych dań - makarony, pizzę, zapiekanki czy orientalną szakszukę. Do podstawowej wersji używamy jedynie pomidorów, soli i cukru. Jednak możemy do woli ją zmieniać, np. dodając świeżych ziół i przypraw. Aby koncentrat pomidorowy miał odpowiedni smak, musimy wybrać dobrej jakości pomidory. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje o tym jak zrobić przecier z pomidorów.

Jakie pomidory na przecier pomidorowy?

Pomidory powinny być dojrzałe i słodkie. Trzeba jednak uważać na te zbyt miękkie i z uszkodzeniami, mogą one sprawić, że przecier szybciej się zepsuje. Nie kupuj pomidorów z supermarketu, są zrywane zbyt wcześnie i mają mało smaku. Najlepiej wybierz się na okoliczny targ z warzywami. Najlepsze będą gatunki z małą ilością pestek i dużą ilością miąższu, sprawdzą się tutaj np. pomidory malinowe czy bawole serce.

Przepis na przecier pomidorowy

Składniki na przecier pomidorowy (4 słoiki 400 ml)

3 kg pomidorów

łyżka soli

łyżka cukru

Jak przygotować przecier pomidorowy?

Pomidory sparzyć przez 30-40 sekund we wrzątku. Zdjąć skórkę, wyrwać szypułki i odciąć gniazda nasienne. Pokroić na mniejsze kawałki i wrzucić do garnka. Dodać sól i cukier. Gotować przez 15-20 minut. Pomidory zblendować na gładką masę. Jeśli chcemy żeby wywar był gęstszy, gotować na małym ogniu aż do uzyskania pożądanej konsystencji.

Dodatki do koncentratu pomidorowego

Do przecieru pomidorowego można dodać zioła i przyprawy, które urozmaicą jego smak. Świetnie sprawdzi się tutaj świeży bądź granulowany czosnek. Jeśli koncentrat będzie służył jako sos można dodać świeże lub suszone zioła: oregano, bazylię, zioła prowansalskie lub słodką paprykę.

Do słoików dodać można także świeże, pokrojone pomidorki bez skórki. Kawałki pomidorów z przecierem zastąpią sklepowe pomidory krojone z puszki.