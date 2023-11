Internet jest obecnie jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym kanałem marketingowym dla firm. Na przestrzeni lat marketing internetowy mocno ewoluował, ale od pewnego czasu nie zmieniają się trendy, a jedynie detale. Jak można zauważyć na serwisach społecznościowych komunikacja marek i firm w wielu przypadkach przybiera formę materiałów wideo. Aby móc w taki sposób prowadzić działania promocyjne, można wybrać dwie opcje. Pierwsza zakłada powierzenie tego specjalistycznej, ale zazwyczaj drogiej firmie, a druga działania na „własną rękę”.

Według różnych przewidywań, to właśnie taki format jest pożądany przez odbiorcę i odbierany przez niego lepiej niż zdjęcia czy tekst. Właściciele firm – nawet tych małych, lokalnych – powinni mieć to na względzie i rozważyć wdrożenie wideo do swoich działań marketingowych.

Tworzenie treści wideo: od czego zacząć?

Nie da się ukryć, że w przypadku materiałów wideo kluczową kwestią jest sprzęt. Nie należy się jednak obawiać, ponieważ nie musi być to zaawansowana technologicznie i droga kamera, a jedynie smartfon umożliwiający nagrywanie w jakości Full HD. Do robienia prostych, krótkich filmików wystarczy jeden taki aparat. Później warto zainwestować w kolejne, jeśli oczywiście będzie taka potrzeba. Ponadto należy wyposażyć się w:

statyw,

oświetlenie (wystarczą dwie lampy typu softbox),

mikrofon.

Dzięki statywowi bez problemu można nagrać wiele filmów ze stabilnym obrazem. Oświetlenie jest niezbędne do stworzenia dobrego, dodającego profesjonalizmu materiału, a mikrofon niezbędny do nagrywania wysokiej jakości dźwięku. Mimo że w formacie wideo kluczowy jest obraz, to jednak nic nie denerwuje odbiorcę bardziej niż słaba jakość dźwięku.

W jaki sposób tworzyć materiały wideo do promocji?

Przed rozpoczęciem nagrywania jakichkolwiek materiałów trzeba poświęcić trochę czasu na sam pomysł. Aby był on dobry, warto przeanalizować potencjalną konkurencję i ewentualnie podejrzeć, jakie materiały są przez nią przygotowywane, zebrać swoje pomysły na cykl czy serię wideo i najważniejsze – wcielić się w rolę odbiorcy i stawiać jak najwięcej pytań z jego perspektywy. Dobry materiał wideo to taki, który w pierwszej kolejności odpowiada na potrzeby oglądającego, a dopiero w następnej pomaga sprzedać produkt lub usługę.

Wprawdzie wideo stricte produktowe nie jest złym pomysłem, ale tego typu materiały raczej nie mogą liczyć na duży zasięg organiczny. Dobry content, który będzie odpowiadał na potrzeby oglądających jest przez nich doceniany – komentowany, pozytywnie oceniany i udostępniany. Tym samym może dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych klientów.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne nagrywania, to osoby początkujące powinny skupić się na tworzeniu prostych materiałów. Nagrywanie materiałów „z ręki” nie jest dobrym pomysłem ze względu na spore ryzyko rozmazania obrazu z powodu braku wystarczającej stabilności. Wskazane są filmiki nagrywane przy użyciu statywu, niezbyt długie, ale zawierające możliwie najwięcej informacji.