Święta zbliżają się wielkimi krokami, to idealny czas aby zacząć poszukiwania świątecznych prezentów. Wybór upominku dla dziecka może być nie lada wyzwaniem. Poniżej znajdziecie propozycje na prezenty dla dziecka w każdym wieku.

Prezenty dla dzieci 1-4 lat

Zabawki edukacyjne

Świetnym wyborem dla dzieci w wieku 1-2 lat będą różnego rodzaju sortery, dzięki którym dziecko będzie ćwiczyć wyjmowanie, wkładanie i dopasowywanie różnych elementów. Możesz również postawić na proste klocki - wieże, które rozwijają koordynację i myślenie przestrzenne. Dla nieco starszych dzieci sprawdzą się gry edukacyjne np. z serii "Mali Odkrywcy".

Ubrania

Ubrania to świetny prezent dla małego dziecka, szczególnie że bardzo szybko z nich wyrasta. Najlepszym wyborem będą kolorowe ubrania z motywami z bajek. Dziewczynki najprawdopodobniej ucieszą się z ładnej sukienki lub spódniczki.

Pluszaki

Każde dziecko będzie zadowolone z miękkiego pluszaka, z którym może się bawić i do którego może przytulić się w nocy. Nie musi być to jednak klasyczny miś, dla dziecka dużo ciekawsze mogą się wydać postacie z bajek, egzotyczne zwierzęta lub dinozaury.

Prezenty dla dzieci w wieku 4-8 lat

Klocki, puzzle lub gry planszowe

Gry planszowe, układanie klocków i puzzli to kreatywne i angażujące zajęcie. Najlepiej sprawdzą się gry familijne, takie jak: Farmer, Śpiąca Królewna, Przebiegłe Wielbłądy lub Grzybobranie. Jeśli chodzi o puzzle, postaw na te od 50 do 300 elementów.

Kreatywne zestawy do zabawy

Zestawy do zabawy to nie tylko fajny prezent, ale również świetny sposób na wspólne spędzanie czasu. Zestawy są naprawdę różnorodne - możemy stworzyć własne perfumy, kosmetyki, pobawić się w małego archeologa lub chemika.

Zobacz także

Lalki i samochody

Lalki i samochody to zabawki najczęściej kupowane dla dzieci w tym wieku. Największą popularnością cieszę się kultowe lalki Barbie, które można kupić w różnorodnych zestaw. Jeśli chodzi o samochodziki, najciekawszym wyborem są te zdalnie sterowane.

Prezenty dla dzieci w wieku 8-13 lat

Bilet lub voucher na wydarzenie

Bilet na koncert ulubionego zespołu, rewia na lodzie lub mecz to świetny pomysł na upominek. Pamięta jednak, aby wybrać wydarzenie zgodne z zainteresowaniami obdarowywanego.

Pakiet lekcji lub kurs

Dzieci w tym wieku zaczynają być bardziej niezależne, odkrywają pasje i zainteresowania, które mogą zaprocentować w przyszłości. Pakiet lekcji to kreatywny prezent, a możliwości jest naprawdę wiele - jazda konna, taniec, gra na instrumencie, kurs rysowania.

Bilet roczny do kina lub zoo

Twoje dziecko uwielbia oglądać filmy na dużym ekranie? Roczny bilet do kina to rzecz, która z pewnością go ucieszy. Jeśli kocha zwierzęta, dobrym wyborem może być roczna wejściówka do zoo.

Książki

Regularne czytanie książek nie tylko poszerza słownictwo, ale rozwija także wyobraźnie u dziecka i pozwala na chwilę oderwać się od rzeczywistości. Książka to świetny prezent, który może zapoczątkować pasję na całe życie.