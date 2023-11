Lalka barbie wspiera wyobraźnię dziewczynek i pozwala na zabawę „w przyszłość” i np. planowanie kariery. Lalka-bobas uczy opiekuńczości i jest szczególnie polecana dzieciom, których rodzice planują kolejne potomstwo. Oba typu lalek uczą i bawią, a także rozwijają dziecko.

Rozwój poprzez zabawę jest efektywny, jeśli rozrywka wymaga od dziecka zaangażowania różnych zmysłów. Lalki dla dziewczynek mogą wspierać ich rozwój społeczny i emocjonalny, zręczność, a także wyobraźnię i cechy takie jak opiekuńczość czy obowiązkowość.

Lalka barbie pod choinkę – zalety i wady

Określenie „lalka barbie” dotyczy współcześnie nie tylko oryginalnych zabawek firmy Mattel, ale wszystkich lalek wyglądających jak dorosłe kobiety. Największą zaletą lalki tego typu jest bardzo wiele możliwości zabawy, co sprzyja rozwijaniu wyobraźni. Niewielkie rozmiary zabawki i możliwość jej przebierania, czesania czy używania akcesoriów sprawiają, że dziecko podczas jej używania zwiększa umiejętności manualne. Pozwala też na wspólną zabawę z innymi dziećmi i dzięki temu wspomaga rozwój społeczny i emocjonalny – uczy nie tylko współpracy, ale też dzielenia się.

Lalka barbie umożliwia tworzenie historii z życia dorosłych, marzenie o przyszłej karierze czy podróżniczym lub wystawnym trybie życia. Edycje specjalne lalki Barbie od firmy Mattel to np. Barbie-księżniczki, syrenki, wróżki, a także Barbie Fashionista. Ta ostatnia seria została stworzona w 2016 roku w odpowiedzi na zarzuty środowisk feministycznych, że Barbie stanowi i promuje nierealny kanon piękna. Lalki Fashionistas bardziej przypominają prawdziwe kobiety – jedna z nich ma krągłe kształty, druga jest wysoka, a trzecia – ma drobną budowę ciała.

Za wadę lalek barbie można uznać wspomniany nieprawdziwy obraz piękna, który – według niektórych przeciwniczek zabawki – może wypaczać gust dziewczynek, wpędzać je w kompleksy, a nawet powodować inna zaburzenia związane z własnym wyglądem.

Lalka-bobas na prezent dla dziewczynki – za i przeciw

Lalki typu bobas dla dziewczynek dają rozrywkę i uczą opiekuńczości. Dzięki temu, że są często interaktywne i mają wiele funkcji, angażują w zabawę. Można je karmić, zmieniać im pieluszki, sadzać na nocniczek, kołysać czy usypiać. Lalki typu bobas można też przebierać i kąpać (jeśli producent nie zaleca inaczej).

Lalka-bobas to typ zabawek, które mogą mieć wiele funkcji interaktywnych, a ich ilość wpływa na cenę – im więcej funkcji ma lalka, tym jest droższa. Jednocześnie zaletą i wadą takiej zabawki jest to, że najlepiej bawić się nią w pojedynkę. Przez to lalka-bobas trafi w gust jedynaczek i introwertyczek, ale ogranicza możliwości interakcji z innymi dziećmi podczas zabawy.

Wadą lalek typu bobas jest to, że zabawa może szybko się znudzić, ponieważ ma ograniczone opcje zapewniania rozrywki. Po odegraniu różnych scenariuszy i kilkudniowej opiece nad lalką może ona trafić na półkę. Bywa też, że im więcej funkcji posiada zabawka, tym łatwiej się psuje, ale nie jest to reguła.