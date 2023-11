1 z 17

Elektromobilność, zapamiętajcie to słowo. Jeśli chodzi o współczesną motoryzację, żadnego nie usłyszycie dziś częściej. Elektromobilność to również słowo-klucz ostatniego Poznań Motor Show. Wystawcy odmieniali je w swoich prezentacjach przez wszystkie przypadki i starali się, by ich oferta była - dosłownie - jak najbardziej elektryzująca.

A jak to wyglądało? W dużej części zobaczyliśmy modele, które dwa tygodnie wcześniej można już było oglądać na targach w Genewie. Ale były i perełki. A każda marka starała się przyciągnąć czymś oryginalnym.

Zobaczcie w galerii naszą relację z Poznania.

