Szkarlatyna jest chorobą zakaźną o podłożu bakteryjnym, występującą głównie w wieku dziecięcym. Zwykle objawy występują nagle, po kilkudniowym okresie rozwoju bakterii, wywołujących chorobę. Szkarlatyna wymaga bezwzględnego zastosowania antybiotykoterapii. Niewłaściwe leczenie lub jego brak zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań, w tym przede wszystkim: kłębuszkowego zapalenia nerek, zapalenia stawów, gorączki reumatycznej i zapalenia ucha środkowego.

Szkarlatyna, zwana również płonicą, jest chorobą rozpowszechnioną na całym świecie. Niegdyś stanowiła jedną z najpowszechniejszych przyczyn podwyższonej śmiertelności wśród dzieci. Obecnie choroba ta nie stanowi zagrożenia dla życia.

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Jednym z najcięższych powikłań po szkarlatynie jest kłębuszkowe zapalenie nerek. Najczęściej jest ono wynikiem niewłaściwego leczenia płonicy. Może występować w postaci ostrej lub przewlekłej. Podstawowym objawem kłębuszkowego zapalenia nerek jest zmniejszenie ilości wydalanego moczu. Niekiedy może pojawić się również ciemny mocz lub krwiomocz. Objawom tym towarzyszy: brak apetytu, wymioty, bóle głowy oraz obrzęki kończyn dolnych. Kłębuszkowe zapalenie nerek jest groźnym schorzeniem, ponieważ może prowadzić do niewydolności tego organu.

Zapalenie stawów

Niekiedy w wyniku powikłań szkarlatyny może dojść do zapalenia stawów, które bardzo często doprowadza do uszkodzenia stawów oraz upośledzenia ruchu. Najczęstszą postacią zapalenia stawów jest choroba zwyrodnieniowa lub bakteryjne zapalenie stawów. Chociaż schorzenia te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia pacjenta, to znacznie obniżają jakość jego życia. Wszystkie postaci zapalenia stawów wymagają zastosowania długotrwałego i wieloetapowego leczenia farmakologicznego, które musi być wspomagane rehabilitacją.

Gorączka reumatyczna

powikłaniem po szkarlatynie u dzieci jest gorączka reumatyczna, która zazwyczaj powstaje w wyniku późnego wdrożenia antybiotykoterapii. Choroba ta związana jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego. Najczęściej chorują na nią dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Zwykle pojawia się ona około trzech tygodni po zainfekowaniu organizmu bakterią paciorkowca. Wśród charakterystycznych objawów gorączki reumatycznej można wymienić: rumień, bóle stawów oraz podwyższoną temperaturę ciała. Choroba ta bardzo często towarzyszy innym schorzeniom, w tym przede wszystkim zapaleniu stawów.

Zapalenie ucha środkowego

Jednym z powikłań po szkarlatynie jest również zapalenie ucha środkowego. Występuje ono najczęściej u dzieci poniżej 5. roku życia. Wśród objawów tego schorzenia narządu słuchu, można wymienić, m.in.: silny ból ucha, wysoką temperaturę ciała, pogorszenie słuchu, stany lękowe, wymioty i nudności oraz brak apetytu. Niekiedy zapaleniu ucha środkowego może towarzyszyć również wydzielina ropna. W leczeniu tej choroby najczęściej stosuje się leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Zapalenie ucha środkowego jest groźne dla zdrowia, ponieważ może wywołać zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.