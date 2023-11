Mostek cielęcy faszerowany wątróbką i pieczarkami to pyszne i niezwykle wykwintne danie. Delikatna i krucha cielęcina idealnie współgra z aromatycznym farszem. Najważniejsze w przygotowywaniu cielęciny jest to, aby nie utraciła ona swojej delikatności, dlatego w żadnym wypadku nie powinno się jej doprawiać pieprzem. Przygotowaliśmy dla Was przepis na cielęcinę faszerowaną wątróbką i pieczarkami.

Przepis na cielęcinę faszerowaną

Składniki

1,5 kg mostka cielęcego

1 kg pieczarek

300 g wątróbki cielęcej

2 ząbki czosnku

cebula

2 jajka

2 łyżki bułki tartej

jabłko

3 łyżki oleju roślinnego

sól, majeranek

Jak zrobić cielęcinę faszerowaną?

Mięso myjemy pod bieżącą wodą i robimy głębokie nacięcie. Całość nacieramy przeciśniętym przez praskę czosnkiem, solą i majerankiem, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Cebulę kroimy w kostkę, podsmażamy na 1 łyżce oleju. Pieczarki obieramy, drobno siekamy i dorzucamy na patelnię z łyżką oleju. Smażymy 5 minut. Dodajemy pokrojoną wątróbkę oraz obrane i podzielone na cząstki jabłko. Smażymy 8-10 minut. Całość studzimy i mielimy w maszynce do mięsa. Do farszu dodajemy jajka i bułkę tartą, doprawiamy solą i odrobiną pieprzu. Dokładnie mieszamy. Mostek faszerujemy, dokładnie upychając nadzienie. Zaszywamy. Mięso układamy w podłużnej brytfance, podlewamy kilkoma łyżkami wody i łyżką oleju. Pieczemy w 180 stopniach przez 1 godzinę. W czasie pieczenia podlewamy mostek wytrącającym się z pieczeni sosem. Jeśli sos bardzo zgęstnieje, możemy odrobinę podlać go wodą. Cielęcinę wyciągamy z piekarnika, pozostawiamy na 15 minut i kroimy w grube plastry. Najlepiej smakuje w towarzystwie tłuczonych ziemniaków.