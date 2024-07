W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, którego powinien przestrzegać każdy chrześcijanin. Z tego względu nie można jeść mięsa, poza rybami, ani słodyczy. Nie wolno również pić alkoholu oraz urządzać przyjęć.

Wielki Piątek jest dniem śmierci Jezusa. To również symboliczna forma pokuty i poświęcenia przygotowująca katolików do obchodów Wielkiej Nocy.

Kogo obowiązuje post w Wielki Piątek?

Ścisły post obowiązuje wszystkich chrześcijan w Środę Popielcową (rozpoczęcie postu) oraz w Wielki Piątek. Dotyczy katolików między 18. a 60. rokiem życia, którzy są zdrowi. Ścisły post oznacza ograniczenie posiłków w ciągu dnia (jeden posiłek do syta). Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje od 14. roku życia. Nie obejmuje osób chorych, które w diecie mają rozpisane posiłki, które zawierają tłuszcze zwierzęce. Mogą oni jednak w Wielki Piątek zachować post ilościowy. Natomiast jeśli ktoś otrzymał dyspensę od postu jakościowego, powinien przestrzegać postu ilościowego. Episkopat Polski oraz ordynariusze mają prawo do wydawania zezwoleń na dyspensę oraz określenie ilości i jakości posiłków przyjmowanych przez katolików w Wielki Piątek.

Na czym polega post w Wielki Piątek?

Post ścisły w Wielki Piątek polega na ograniczeniu jedzenia w ciągu dnia. Według tradycji, post powinien być zachowany również w Wielką Sobotę, żeby lepiej przygotować się na wielkanocne świętowanie zmartwychwstania Jezusa. W Wielki Piątek można zjeść jeden posiłek do syta w ciągu dnia (najlepiej śniadanie albo obiad) oraz dwa niepełne. Post ma przypominać wiernym o śmierci Chrystusa. Jest to także rodzaj pokuty oraz zadośćuczynienia za grzechy. Post w Wielki Piątek nie musi być wyłącznie utożsamiany z zadumą, ponieważ jednodniowe ograniczenie jakościowe i ilościowe posiłków pozytywnie wpływa na ciało. W ciągu dnia są bowiem dostarczane do organizmu produkty bogate w witaminy i minerały, np. ryby.

Jakie potrawy można jeść w Wielki Piątek?

W Wielki Piątek można jeść nabiał (serek twarogowy czy jogurt naturalny) oraz jaja posypane przyprawami. Post jakościowy pozwala również na jedzenie ryb, a także zwierząt, które mają tzw. „zimną krew”, tzn. żyją w wodzie (ślimaków, żab, żółwi, owoców morza). Chleb można posmarować masłem lub smalcem. Dozwolone jest również używanie łoju, sadła oraz stopionej słoniny. Na obiad warto przyrządzić smażoną bądź zapiekaną rybę podaną ze świeżymi lub gotowanymi warzywami.

Potrawy, których należy unikać w Wielki Piątek

W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Nie można jeść również rosołu oraz bulionów, które były przygotowane na bazie gotowanego mięsa lub kości. Zabronione jest również przyrządzanie dań z krwi, móżdżka, nietopionej słoniny, a także szpiku kostnego. W Wielki Piątek warto także zrezygnować ze słodkich wyrobów: ciast, batoników, cukierków. Można również ograniczyć jedzenie owoców.

Co można pić w Wielki Piątek?

W Wielki Piątek nie można urządzać ani uczestniczyć w zabawach, dyskotekach i przyjęciach. Z tego względu nie wolno również pić alkoholu oraz słodkich napojów gazowanych. Kawę lub herbatę z cukrem warto zastąpić gorzką herbatą oraz naparami ziołowymi. Można również pić wodę (gazowaną bądź niegazowaną).