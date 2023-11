Dla wielu osób dziadek jest najważniejszym, zaraz po ojcu, mężczyzną w życiu. Często to on ma znaczący udział w wychowaniu wnuków. Warto, aby pamiętały one o tym, jak wiele dla nich znaczy i okazały to w szczególności 22 stycznia. Właśnie wtedy obchodzony jest bowiem Dzień Dziadka. Jaki prezent kupić dziadkowi, aby sprawił mu radość? Najlepiej taki, który będzie wiązał się z jego zainteresowaniami i hobby albo przypominał mu o najpiękniejszych chwilach spędzonych z wnukami.

Reklama

Kluczową kwestią związaną z prezentem dla dziadka powinien być oryginalny pomysł. Kupno czekoladek lub kosmetyków w supermarkecie w żaden sposób nie podkreśli wyjątkowości tego dnia. Co więcej, może sprawiać wrażenie, że obdarowujący poszedł na łatwiznę i tak naprawdę nie przywiązuje większej wagi do święta dziadka.

Od czego zacząć poszukiwania prezentu na Dzień Dziadka?

W kwestii poszukiwań prezentów na święto dziadka warto kierować się podobnymi zasadami, które poleca się przy okazji kupowania upominków na Mikołajki czy pod choinkę na święta Bożego Narodzenia. Kluczowa jest wiedza na temat zainteresowań osoby, która ma zostać obdarowana. Jeżeli dziadek ma jakieś hobby, to warto się tym zainteresować i kupić mu upominek z danej dziedziny. Jeśli istnieje taka możliwość, to warto porozmawiać z samym zainteresowanym i zrobić rozeznanie dotyczące tego, co już posiada, czego nie i co jest mu najbardziej przydatne. Niezależnie od tego, z jakiej kategorii chce się kupić prezent, warto poprosić o podpowiedź babcię. Nikt tak dobrze nie będzie wiedział, co można kupić dziadkowi, jak jego życiowa wybranka.

Jeżeli z jakichś względów uzyskanie takich informacji nie jest możliwe, to trzeba wybrać opcję bezpiecznego, uniwersalnego prezentu. Nie oznacza to jednak, że musi być on standardowy i oklepany. Ciekawym i oryginalnym prezentem dla dziadka może być:

album ze wspólnymi zdjęciami z różnych etapów życia,

kalendarz ze wspólnymi zdjęciami,

kubek z ciekawym motywem (dostępne są specjalne edycje wypuszczane na Dzień Dziadka),

(dostępne są specjalne edycje wypuszczane na Dzień Dziadka), etui na okulary.

Obecnie wiele firm oferuje tzw. personalizowane prezenty. Możliwość stworzenia upominku ze specjalną, imienną dedykacją sprawia, że nawet najdrobniejszy prezent może dać wiele radości obdarowywanej osobie.

Czego nie kupować dziadkowi?

Jest kilka prezentów, których lepiej nie dawać dziadkowi z okazji jego święta. Poza wspomnianymi czekoladkami i kosmetykami należą do nich:

krawat,

skarpety,

koszula,

suplementy diety (np. na serce czy pamięć).

Reklama

Planując prezent dla dziadka, zawsze trzeba pamiętać o tym, że niezależnie od upominku, dla niego najważniejszy będzie czas spędzony z wnukiem. Jeśli zatem to możliwe, warto tak zaplanować dzień, by móc spędzić z dziadkiem więcej czasu niż zazwyczaj.