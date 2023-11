Puree z dyni można wykorzystać jako podstawę do przygotowania sycącego śniadania w postaci warzywno-owocowego smoothie. To idealny pomysł na śniadanie dla każdego, kto lubi owoce, kokos i smak dyni hokkaido.

Smoothie to koktajl owocowy lub warzywny (bądź owocowo-warzywny) wymieszany z odrobiną rzadkiego płynu, np. wody, mleka, soku. W zależności od tego, jakich proporcji użyje się pomiędzy poszczególnymi składnikami, można uzyskać rzadszą albo gęstszą, wręcz kremową konsystencję. Im więcej owoców lub warzyw wykorzysta się w koktajlu, tym będzie on treściwszy. To idealny pomysł na śniadanie, zwłaszcza dla osób dbających o linię.

Jak zrobić puree z dyni?

Aby wykonać kremowe puree, wystarczy małą dynię hokkaido pokroić na drobne kawałki, a następnie piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 200 stopni Celsjusza, aż stanie się miękka. Skórka dyni jest jadalna i nie trzeba jej potem obierać. W trakcie pieczenia dynię można przykryć folią aluminiową, dzięki temu puree będzie nieco rzadsze. Lekko ostudzone warzywo wystarczy przełożyć do dowolnego wysokiego naczynia i zblendować na gładki krem.

Do przygotowania sycącego smoothie na śniadanie potrzebujesz około 0,5 szklanki kremowego puree z dyni. Pozostałą część możesz wykorzystać, np. do zrobienia zapiekanki lub ciasteczek dyniowych.

Dyniowe smoothie – przepis

Potrzebujesz:

blendera,

wyciskarki do soków.

Składniki:

puree z dyni,

banan,

pół pomarańczy,

1 szklanka mleka kokosowego,

szczypta cynamonu,

szczypta kardamonu (opcjonalnie).

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Ostudzone puree z dyni przełóż do wysokiego naczynia. Dodaj obranego i pokrojonego na drobniejsze kawałki banana. Wyciśnij sok z połówki pomarańczy i wlej go do pozostałych składników. Dodaj mleko kokosowe. Wsyp przyprawy korzenne i miksuj całość blenderem, aż powstanie gęste smoothie.

Gotowe!

Wskazówka: Do przepisu możesz oczywiście użyć zwykłego mleka krowiego, jednak niepowtarzalny smak kokosa sprawi, że smoothie dyniowe będzie smaczniejsze. Gotowe mleko kokosowe dostępne jest niemal w każdym sklepie spożywczym. Zdrowy napój możesz również wykonać samodzielnie. Potrzebujesz do tego: szklanki wiórków kokosowych, 1,5 szklanki gorącej wody, blendera oraz sitka bądź zwykłej gazy.