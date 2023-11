Kopytka ze szpinakiem to świetny pomysł na prosty i smaczny obiad. Ich przygotowanie nie jest trudne. W poniższym przepisie wykorzystana została soja, która wzbogaca smak kopytek i stanowi bogate źródło białka. Dzięki temu jest to danie, które z chęcią zjedzą także wegetarianie.

Szpinak zawarty w kopytkach zawiera antyoksydanty i ma właściwości antynowotworowe. Jest cennym źródłem magnezu, potasu i żelaza. Jest niskokaloryczny i pomaga w budowaniu masy mięśniowej. Warto włączyć go do diety i spożywać przynajmniej raz w tygodniu.

Składniki:

500 g ziemniaków,

250 g soi,

50 g mąki pszennej,

150 g mąki ziemniaczanej,

2 jajka,

sól,

250 g świeżego szpinaku.

Czas przygotowania: 1,5 godziny

Stopień trudności: łatwy

Sposób przygotowania:

Opłukaną soję wsyp do garnka z wodą. Zostaw ją na kilka godzin. Po upływie tego czasu wymień wodę na świeżą i gotuj soję na małym ogniu aż do miękkości. Następnie odcedź ją i przepłucz zimną wodą. Szpinak podziel na mniejsze kawałki i podsmaż go na patelni, aby zrobił się miękki. Później zblenduj go na gładką masę. Ziemniaki obierz i ugotuj. Soję i ugotowane ziemniaki przepuść przez maszynkę. Przesiej mąkę pszenną i ziemniaczaną. Dodaj do ziemniaków z soją i wbij jajko. Lekko posól. Dodaj zblendowany szpinak i zagnieć ciasto. Z przygotowanego ciasta uformuj wałeczki. Następnie pokrój je na małe kawałki. Kopytka wrzuć do wrzącej wody i gotuj je, aż będą miękkie, około 10 minut.

Kopytka przygotowane według wcześniejszego przepisu możesz podawać z różnymi sosami, np. śmietanowym i serowym. Poniżej przedstawiamy przepis na obydwa sosy.

Sos śmietanowy

Składniki:

2 małe opakowania śmietany 18%,

150 ml wody,

bazylia, oregano, zioła prowansalskie,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Do garnka wlej śmietanę i wodę. Dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj zioła, dopraw solą i pieprzem do smaku. Wszystkie składniki wymieszaj. Całość gotuj na małym ogniu przez 5-10 minut, od czasu do czasu mieszając. Gotowe!

Sos serowy

Składniki:

2 łyżki mąki,

2 łyżki masła,

0,5 szklanki startego sera typu gorgonzola,

1 szklanka mleka,

1 szklanka bulionu warzywnego,

szczypta soli,

0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Rozpuść masło w garnku, dodaj mąkę i całość podsmaż. Następnie wlej mleko i mieszaj wszystkie składniki do momentu powstania gładkiej masy. Potem wlej bulion, wymieszaj. Wsyp gorgonzolę. Całość gotuj dalej na małym ogniu, dopraw do smaku odrobiną soli i gałką muszkatołową. Gotowe!

Smacznego!