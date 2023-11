Romantyczna kolacja we dwoje w domowym zaciszu to pomysł z którego 14 lutego korzysta wiele par. Zakochani, którzy do nich należą, mogą skorzystać z przepisu na wyjątkową kolację składającą się z kurczaka po marokańsku podawanego z kasza kuskus. Potrawa jest łatwa w przygotowaniu, a mieszanka różnego rodzaju przypraw powoduje, że smakuje bardzo oryginalnie.

Reklama

Kuchnię marokańską charakteryzują potrawy z dużą ilością aromatycznych przypraw, takich jak: kumin, imbir, kolendra, czosnek, papryka czy cynamon. Dania bazują głównie na drobiu i wołowinie a częstym dodatkiem do niego jest kasza kuskus. Kurczak po marokańsku to wyjątkowo aromatyczna potrawa, pełna pachnących przypraw, dlatego idealnie sprawdzi się jako danie główne na romantycznej kolacji walentynkowej. Do kurczaka doskonale sprawdzi się białe wytrawne wino. Warto je wcześniej nieco schłodzić w lodówce.

Przepis na kurczaka po marokańsku, krok po kroku

Składniki (na 2 porcje):

Kurczak:

2 piersi z kurczaka,

200 ml bulionu warzywnego,

3 ząbki czosnku,

1 duża cebula,

2 garści świeżego szpinaku,

1 puszka ciecierzycy,

½ szklanki zielonych oliwek,

1 łyżeczka: słodkiej papryki, kurkumy, imbiru mielonego, cynamonu, kuminu.

Kasza kuskus:

200 g kaszy kuskus,

2 ząbki czosnku,

200 ml bulionu warzywnego,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

½ łyżeczki mielonej kolendry.

Czas przygotowania: 25 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania kurczaka:

Kurczaka umyj i pokrój w drobną kostkę.

Obtocz mięso w przyprawach i usmaż na patelni z odrobiną oliwy z oliwek.

Cebulę pokrój w kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę i smaż na oddzielnej patelni, aż cebula się zeszkli.

Dodaj kurczaka i zalej 200 ml bulionu warzywnego i mieszaj całość przez 5 minut.

Na patelnię wyłóż ciecierzycę, szpinak oraz oliwki.

Duś całość 10 minut.

Sposób przygotowania kaszy kuskus:

Przeciśnięty przez praskę czosnek podsmaż na patelni.

Zalej bulionem i dodaj przyprawy.

Kaszę kuskus umieść w naczyniu i zalej ją gorącym bulionem.

Po 10 minutach kasza jest gotowa i można ją podawać z przygotowanym wcześniej mięsem.

Potrawę na koniec można lekko udekorować listkami świeżej kolendry lub zwykłą pietruszką.

Smacznego!