Dobrze wyprofilowana poduszka ortopedyczna wypełnia przestrzeń między odcinkiem szyjnym kręgosłupa a materacem, dostosowując się do karku leżącej osoby. Dzięki temu można odciążyć napięte mięśnie oraz lepiej się zrelaksować w czasie snu, tak aby najlepiej zregenerować organizm.

Poza poduszkami, bardzo ważny jest również materac, jego rozmiar oraz materiał, z którego został wykonany. Powinien być dopasowany do naturalnych pozycji ułożenia ciała człowieka w trakcie snu.

Poduszka ortopedyczna - co wziąć pod uwagę przy wyborze?

Wybór idealnej poduszki ortopedycznej zależy od kilku czynników, które mają wpływ na jakość snu. Pierwszym z nich jest pozycja ciała, w której najczęściej śpimy. Jeśli ktoś układa się na boku, powinien wybrać niższą poduszkę, która nie będzie mocno wyprofilowana. Dzięki temu łatwiej będzie ułożyć głowę i lepiej się wyspać. Poduszka przeznaczona dla osoby, która częściej przyjmuje pozycję embrionalną w czasie snu powinna być twardsza i wyższa niż poduszka wykonana dla ludzi preferujących spanie na boku. Natomiast jeśli lubimy spać na brzuchu, wybierzmy niską poduszkę ortopedyczną. Ze względu na to, że człowiek często przekręca się w trakcie snu poduszka powinna dostosowywać się do zmiany pozycji. Ważna jest również budowa ciała, ponieważ szerokość poduszki ortopedycznej jest uzależniona od szerokości barków. Ten aspekt jest szczególnie istotny w przypadku osób, które śpią na boku. Producenci mogą poprosić również klienta o podanie stosunku wagi do wzrostu.

Poduszka ortopedyczna - rodzaje poduszek

Poduszki ortopedyczne można podzielić ze względu na materiał. Najczęściej są wykonane z pianki poliuretanowej, która dopasowuje się zarówno do kształtu ciała, jak i pozycji, w której śpimy. Poza tym, posiada dobrą wentylację zapewniającą komfort w czasie relaksującej drzemki. Innym materiałem, który jest również często wykorzystywany do wypełnienia poduszki ortopedycznej, jest pianka termoplastyczna. Pomaga rozłożyć siły, które naciskają na odcinek szyjny kręgosłupa. Dzięki swoim właściwościom, pianka reaguje na temperaturę ciała, dostosowując poduszkę do pozycji ułożenia człowieka. Poduszki ortopedyczne można sklasyfikować również według ich przeznaczenia:

poduszki konturowe - mają pofałdowany kształt, dzięki czemu łatwiej na nich ułożyć głowę;

poduszki turystyczne - pomagają utrzymywać kark w idealnej pozycji podczas snu w aucie czy samolocie. Są to tzw. podkowy;

poduszki klinowe - w kształcie trójkąta. Najczęściej używane przez osoby, które cierpią na refluks (zarzucanie treści żołądka do przełyku);

poduszki dla ciała - długie poduszki, które stabilizują całe ciało w trakcie snu. Idealne dla osób, które śpią na boku;

poduszki z gryki - są wypełnione ziarnami gryki, przez co dopasowują się do głowy.

Poduszka ortopedyczna - funkcje

Główną funkcją poduszek ortopedycznych jest rozluźnienie karku oraz odciążenie kręgosłupa w czasie snu. Najczęściej poduszki ortopedyczne są polecane osobom, które mają problemy z odcinkiem szyjnym, częstymi migrenami oraz bólami pleców. Sen wpływa również na samopoczucie człowieka, dlatego warto wybrać poduszkę, która dopasowuje się do głowy i pozwala się zregenerować.