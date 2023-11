Podgrzybki to jedne z najcenniejszych grzybów. Można je przygotować na wiele sposobów – zrobić z nich sos, udusić lub przygotować w marynacie. Najpopularniejsze są podgrzybki w zalewie octowej, które można podawać do obiadu lub jako zakąska.

Podgrzybków nie należy jeść na surowo, ponieważ wtedy są trujące. Koniecznie trzeba je poddać obróbce termicznej, nawet gdy przygotowuje się je w marynacie.

Podgrzybki duszone w śmietanie

Podgrzybki w śmietanie to doskonały sposób na wykorzystanie owoców wspólnego grzybobrania. Doskonale nadają się jako sos do makaronu lub kopytek, ale dostatecznie gęste można jeść samodzielnie lub z kromką chleba. Dzięki dodatkowi śmietany sos jest gęsty, kremowy, a jednocześnie delikatny w smaku.

Składniki:

10 dag masła,

400 dag podgrzybków,

cebula,

3 ząbki czosnku,

33 dag śmietany,

przyprawy: sól, pietruszka, tymianek, pieprz.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

W rondelku rozpuść masło.

Cebulę pokrój w plasterki i zeszklij na maśle.

Czosnek pokrój bardzo drobno i dodaj do cebuli.

Oczyszczone grzyby pokrój na plasterki i włóż do garnka.

Gdy podgrzybki puszczą własny sok, duś je w nim 10 minut.

Dodaj śmietanę i przyprawy: pietruszkę, tymianek, pieprz i sól.

Duś całość kolejne 15 minut.

Podawaj z kopytkami lub makaronem.

Smacznego!

Podgrzybki duszone z cebulą

Podgrzybki suszone z cebulą to najprostszy wariant sosu grzybowego. Żeby był jeszcze smaczniejszy, można go na wierzchu posypać suszoną lub świeżą pietruszką, która wydobędzie głębię smaku.

Składniki:

1 kg grzybów,

3 cebule,

2 łyżki masła,

sól.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz i pokrój w talarki cebulę.

Masło rozpuść, a następnie zeszklij na nim cebulę.

Oczyszczone grzyby pokrój na kawałki i dodaj do cebuli.

Obficie posyp solą, przykryj i duś 20 minut.

Mieszaj co jakiś czas.

Podawaj z makaronem.

Podgrzybki marynowane

Marynowane podgrzybki są doskonałym dodatkiem do obiadu, szczególnie tego mięsnego. Ze względu na charakterystyczny octowy smak idealnie komponują się z mięsem, ale i ziemniakami. To także niezastąpiona zakąska do wódki, co czyni podgrzybki marynowane nieodłącznym elementem polskiej biesiady. Można je jeść już następnego dnia.

Składniki:

0,5 kg grzybów

łyżeczka soli do grzybów,

2 łyżki soli do zalewy,

1 cebula,

przyprawy: liście laurowe, ziele angielskie,

5 łyżek cukru,

2 szklanki wody,

0,5 szklanki octu.

Czas przygotowania: około 20 minut (plus minimum jeden dzień na odstanie grzybów w zalewie)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść. Jeśli są małe, możesz je zostawić w całości. Większe pokrój na kawałki.

Wrzuć grzyby do osolonej 2 łyżkami soli wody i gotuj 10 minut.

W drugim garnku przygotuj zalewę: dodaj pozostałe składniki oprócz octu i zagotuj.

Zmniejsz ogień i gotuj 5 minut, następnie dodaj octu.

Gotowane grzyby odcedź i przełóż do słoiczków.

Zalej podgrzybki gorącą zalewą i odstaw do ostygnięcia.

Smacznego!