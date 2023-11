Pytanie o to, jak poderwać chłopaka ze szkoły, nurtuje dziewczęta, które nie potrafią rozmawiać z nastolatkami płci przeciwnej, ponieważ boją się ośmieszenia. Pierwsze miłości są bowiem bardzo ważne w życiu młodej kobiety i mogą ukształtować jej sposób patrzenia na mężczyznę. Zarówno chłopcy, jak i dziewczyny, w okresie dojrzewania są nieśmiali, a popisywanie się to sposób na ukrycie emocji.

Zarówno nastolatkom, jak i osobom dorosłym zdarza się mylić zauroczenie z miłością, jednak młode osoby pierwsze uczucia przeżywają o wiele silniej. Zwracają uwagę na wygląd i stopień popularności wybranka, w drugiej kolejności zaś na zainteresowania i sposób bycia.

Sposoby na poderwanie kolegi ze szkoły

Istnieją różne sposoby jak poderwać chłopaka ze szkoły, jednak wszystko zależy od tego, czy dziewczyna zna swojego wybranka, czy widuje go tylko na korytarzu. Jeśli jest to kolega, wystarczy bardziej się do niego zbliżyć, ponieważ łatwiej jest poznać zainteresowania i odezwać się do znajomego (nawet przez SMS czy portal społecznościowy) niż do obcego chłopaka, z którym dziewczyna nie ma żadnego kontaktu.

Jak zadbać o siebie w szkole, by zwrócić uwagę chłopaka?

Dziewczyna, której podoba się chłopak ze szkoły, bardziej stara się podkreślić swoje atuty. Ładnie i czysto się ubiera, szczotkuje lub upina włosy, nakłada lekki makijaż (naturalny odcień błyszczyka oraz podkreślone tuszem rzęsy), by zwrócić uwagę wybranka. Delikatny uśmiech oraz swoboda ruchów również pomagają w poderwaniu chłopaka, nawet nieznajomego.

Skąd zbierać informacje i jak zacząć rozmowę z chłopakiem?

Zanim nastolatka zacznie rozmowę, warto poznać zainteresowania chłopaka. Muzyka, książki, filmy to neutralne tematy pozwalające podtrzymać konwersację, która może również dotyczyć szkoły: nauczycieli, przedmiotów, wakacji. Jeśli macie wspólnych znajomych, warto ich podpytać o chłopaka lub poprosić o pomoc w zapoznaniu się. Należy jednak pamiętać, o tym, komu zdradzamy swój sekret, ponieważ nielojalni znajomi mogą nam przeszkodzić.

Skuteczne metody na podrywanie chłopaka na portalach społecznościowych

Współczesne nastolatki często korzystają z portali społecznościowych, na których łatwiej nawiązać kontakt z osobą płci przeciwnej. Nieśmiałe dziewczyny boją się podejść do chłopaka i patrzeć w oczy, ponieważ myślą, że każdy ruch zdradza ich uczucia. Zaczepki na Facebooku czy niezobowiązujące rozmowy na komunikatorze pomagają przełamać pierwsze lody.

Udawanie kogoś innego nie pomaga w poderwaniu chłopaka. Nastolatka powinna być sobą i nie bać się odrzucenia, ponieważ nie zna uczuć drugiej osoby.