Parawan może stanowić oryginalny element wystroju wnętrza. Można go wykorzystać jako sposób na wydzielenie strefy pomieszczenia lub podzielenia go, na przykład w niewielkim mieszkaniu. Warto go zastosować do przesłonięcia elementu w domu, który nie powinien być eksponowany, na przykład grzejnika czy rur w ścianie.

Parawan wydzielający strefy w łazience lub salonie

Dzięki zastosowaniu parawanu we wnętrzu możliwe jest wydzielenie stref, na przykład kąta do pracy w sypialni lub części telewizyjnej w salonie. Może posłużyć także do rozdzielenia przestrzeni w małych mieszkaniach, w których kuchnia połączona jest z salonem. Wówczas staje się ścianką działową, która dodatkowo pełni funkcję dekoracyjną. W ten sposób można stworzyć również osobną toaletę i łazienkę, oddzielając wannę od innych urządzeń sanitarnych.

Z pomocą parawanu można stworzyć garderobę, wystarczy za parawanem obok wieszaka na ubrania postawić lustro. W kawalerkach dzięki parawanowi można wygospodarować drugą sypialnię, która sprawdzi się na wypadek odwiedzin gości, gdy jeden z lokatorów musi leżeć w łóżku. Można wybrać parawan pełny – nieprzezroczysty, którego skrzydła są wypełnione drewnem, rattanem, szkłem lub metalem. Wykorzystuje się go właśnie do dzielenia pomieszczeń i jako mobilną ściankę działową.

Parawan jako dekoracja ściany

Parawan może posłużyć jako ozdobienie pustej ściany. Można wybrać ażurowy model o delikatnej strukturze. Ma on charakter dekoracyjny i sprawdzi się w niewielkim pomieszczeniu, bo nie pomniejszy go optycznie. Ażurowe parawany najczęściej są wykonane z drewna, bambusa lub wikliny. Można je stosować zamiast obrazów na ścianie. Wystarczy dobrać odpowiedni model parawanu: we wnętrzu glamour sprawdzi się lustrzany o nowoczesnym charakterze, w rustykalnym – naturalny parawan drewniany, który zapewni przytulność.

Parawan na balkonie mieszkania w bloku

Parawan można wykorzystać do zapewnienia sobie odrobiny prywatności, mieszkając w bloku. Można oddzielić się nim od sąsiadów bez konieczności zabudowywania balustrady i stawiania ścianek. W tym przypadku sprawdzą się parawany nietransparentne.

Parawan w sypialni jako zagłówek

Parawan można zastosować jako alternatywę dla tapicerowanych zagłówków do łóżka w sypialni. W tym pomieszczeniu można wykorzystać ażurowy parawan, który nie zasłania światła i tworzy romantyczną atmosferę.