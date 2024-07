Padaczka u niemowląt diagnozowana jest przede wszystkim za pomocą badania EEG i tomografii komputerowej głowy. Gdy diagnoza się potwierdza, lekarz najczęściej przepisuje szereg leków przeciwpadaczkowych i zaleca właściwe postępowanie podczas samych napadów.

Padaczka u niemowląt jest poważną chorobą, która objawia się napadami padaczkowymi. Ataki padaczki wywoływane są zaburzeniem układu neurologicznego w obszarze kory mózgowej. Drgawki połączone są często z wysoką temperaturą, głośnym płaczem czy utratą przytomności.

Diagnoza padaczki u niemowląt

Diagnozowanie padaczki odbywa się za pomocą badań głowy: EEG, tomografii komputerowej lub specjalistycznego badania SPECT. Wszystkie te badania mają na celu wykryć obszary kory mózgowej, w których dochodzi do zaburzeń, wywołujących drgawki. Jest to ważne, ponieważ gdy dotyczy to tylko jednej półkuli, objawy padaczkowe są lżejsze i mnie niebezpieczne dla życia dziecka. Inaczej dzieje się, gdy zaburzenia obejmują cały mózg – wtedy wraz z napadami drgawkowymi może dojść nawet do utraty świadomości.

Leczenie padaczki u niemowląt

Po zdiagnozowaniu padaczki u niemowląt najczęściej lekarz neurolog przepisuje szereg leków przeciwpadaczkowych we właściwych dawkach. Samodzielna modyfikacja leków i ich dawkowania jest całkowicie zabroniona, ponieważ może wpłynąć na życie dziecka i funkcjonowanie jego mózgu do końca życia. Jednak nawet stosowanie leków ściśle według zaleceń lekarza nie gwarantuje, że napady drgawek nie powrócą.

Co robić, gdy u niemowlaka wystąpi atak drgawek padaczkowych:

Weź dziecko na ręce i zabezpiecz, aby nie uderzyło się o nic,

Sprawdź, czy nie ma nic w ustach, aby nie zachłysnęło się,

Rozluźnij kołnierzyk pod szyją, jeżeli jest zapięty,

Pozwól ciału drgać, nie unieruchamiaj go na siłę,

Podczas napadu w żadnym wypadku nie próbuj podawać leków doustnych.

Przeważnie napad drgawek ustaje po kilku minutach. Jeżeli towarzyszy mu bardzo wysoka gorączka, jest to powodem do niepokoju. Gdy przy napadzie padaczkowym u dziecka występują silne wymioty, nie należy zwlekać z pojechaniem na pogotowie.