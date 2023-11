Oświetlenie elewacji podkreśla i uwidacznia bryłę budynku. Właściwie dobrane lampy nadają budynkowi efektownego wykończenia i pozwalają wydobyć dom z mroku. Na rynku dostępne są różnego typu oświetlenia elewacyjne, np. lampy LED, świetlówki lub halogeny.

Do oświetlenia domu jednorodzinnego zużywamy zwykle około 35% ogółu energii elektrycznej. Systemy energooszczędne pozwalają zaoszczędzić blisko 70% energii.

Oświetlenie elewacji – element dekoracyjny i komfort domowników

Wybierając oświetlenie domu, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę komfort jego mieszkańców. Światło lamp zewnętrznych nie powinno wpadać do wnętrza budynku i przeszkadzać osobom przebywającym w środku. Takiego efektu możemy uniknąć dzięki zamontowaniu oświetlenia w oprawach umieszczonych w ścianie budynku bądź w niewielkim oddaleniu od domu, np. w trawniku lub w podłodze tarasu. W strefie wejścia do domu warto wykorzystać lampy z czujnikiem ruchu. Dzięki zamontowanym w nich detektorom światło będzie włączać się tylko wtedy, gdy ktoś będzie zbliżać się do budynku. Innym energooszczędnym rozwiązaniem są lampy wyposażone w czujnik zmierzchu. Powoduje on, że po zapadnięciu zmroku lampa samoistnie się wyłącza i nie zużywa energii. Najbardziej spektakularny wygląd oświetlenia zapewni nam wykorzystanie gry światła i cienia. Pozwoli ona podkreślić proporcje i elementy architektoniczne budynku. Jedną z ciekawszych form jest połączenie światłocienia z kontrastową elewacją, w której jasne elementy są mocniej podświetlone a ciemne zostają w cieniu. Decydując się zamontowanie lamp elewacyjnych, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na strukturę i gładkość ścian, ponieważ tego typu oświetlenie uwidoczni wszelkie nierówności i niedoskonałości tynków. Coraz chętniej wybieramy też barwne oświetlenie, które możliwe jest dzięki odpornym na różne warunki atmosferyczne lampom LED. Barwna iluminacja powoduje, że budynek staje się rozpoznawany i przykuwa uwagę.

Energooszczędne lampy elewacyjne LED, halogeny i świetlówki

Decydując się na montaż oświetlenia elewacyjnego, powinniśmy dobrze rozplanować lokalizację i rodzaj lamp. Pozwoli nam to uniknąć przesytu, który obciąży budżet domowy i zamiast przyjemnego dla oka efektu oświetlenia spowoduje jaskrawe olśnienie budynku. Energooszczędne i tanie w eksploatacji lamy elewacyjne to przede wszystkim lampy LED, halogeny i świetlówki. Ich główne zalety to:

wysoka trwałość (przy dziennym wykorzystaniu przez ok. 5h mogą działać nawet przez 30 lat),

brak zależności temperatury barwowej od napięcia zasilającego,

duża emisja światła przy niewielkim zużyciu energii,

krótki czas rozpalenia do pełnej jasności,

odporność na uderzenia,

niewielkie koszty eksploatacyjne (przy wykorzystaniu lampy LED przed 5h/dziennie można zaoszczędzić około 50 zł w skali roku w porównaniu z klasyczną żarówką wolframową 60W).

Warunkiem energooszczędnego wyboru lamp jest dostosowanie ich rodzaju do specyfiki budynku.

Liniowe systemy oświetlenia LED najlepiej montować w długich budynkach lub na podstopnicach schodów. Często można je spotkać na budynkach przemysłowych (np. w sklepach i magazynach). Mają dobrej jakości podzespoły i ciekawe właściwości świetlne. Tego typu oprawy dostępne są na rynku w barwie białej (zimnej) i żółtej (ciepłej) a ich moc wynosi od 40 do 60W. Mają stylowe wykończenie, które dopasuje się za równo do wnętrz nowoczesnych jaki klasycznych.

Halogenowe oprawy świecące góra dół to jedne z najczęściej spotykanych rodzajów lamp wykorzystywanych w domach jednorodzinnych. Tego typu oświetlenie montowane jest głownie w ścianie budynku, a jego główną zaletą jest zróżnicowane rozsyłanie światła (mieszczące się w przedziale od 10 do 60 stopni), które daje efekt łagodnego oświetlenia budynku.