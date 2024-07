Na powstanie zmian skórnych prowadzących do nowotworu są narażone m.in. osoby, w których rodzinie występowały choroby tego typu. Warto zwrócić uwagę na pieprzyki, znamiona i piegi zmieniające swój wygląd, kształt i barwę.

Skóra u dorosłego człowieka zajmuje powierzchnię prawie 2 m kwadratowych. Jest barierą ochronną przed promieniowaniem, drobnoustrojami, a także zmianą temperatur. Osłania organy wewnętrzne. Warto ją obserwować, ponieważ wygląd skóry może informować o rozwijających się chorobach.

Kto jest narażony na powstanie niebezpiecznych zmian na skórze?

Niebezpieczne, mogące się przekształcić, np. w czerniaka bądź inne nowotwory skóry, zmiany pojawiają się często u osób, które:

miały w rodzinie przypadki chorób nowotworowych skóry,

mają jasną karnację i opalają się bez użycia kosmetyków z filtrem UV,

mają dużą liczbę znamion i pieprzyków na skórze,

pracują na świeżym powietrzu i są narażone na działanie niebezpiecznych związków chemicznych, np. drogowcy bądź rolnicy,

w czasie pracy spędzają dużo czasu wystawione na promieniowanie słoneczne - np. rybacy, budowlańcy, ogrodnicy,

mają kontakt z substancjami kancerogennymi lub chemikaliami, np. hutnicy, pracownicy laboratoriów chemicznych.

Zmiany na skórze – na jakie miejsca na ciele zwrócić uwagę?

Warto regularnie sprawdzać stan swojej skóry pod kątem pojawiających się na niej zmian. Należy obejrzeć całe ciało: twarz, uszy, szyję, ręce, skórę pod pachami, łokcie, brzuch, uda i łydki. Najlepiej związać przy tym włosy, by nie zasłonić żadnej partii skóry. Koniecznie trzeba też zwrócić uwagę na miejsca trudnodostępne, takie jak przestrzenie między palcami, podeszwy stóp, zgięcia pod kolanami, skórę pod pośladkami, na głowie, kark, plecy oraz miejsca za uszami. Aby ułatwić sobie ich obejrzenie, warto użyć lusterka. Można też skorzystać z pomocy drugiej osoby, która oceni istnienie ewentualnych zmian skórnych.

Zobacz także

Pieprzyk – jak ocenić czy jest groźny?

To normalne, że na skórze każdego człowieka pojawiają się nowe pieprzyki. Szczególną uwagę należy zwrócić na te, które mają średnicę większą niż 5 mm. Niepokojącym sygnałem jest zmiana kształtu pieprzyka. Powód do wizyty u dermatologa to także ciemniejący lub jaśniejący pieprzyk. Szczególnie niebezpieczne jest, kiedy zmienia kolor na czarny bądź niebieskawy. Bolesność, swędzenie i dyskomfort związany z tego typu zmianą skórną także powinno się skonsultować z lekarzem. Pojawienie się czerwonej obwódki dookoła pieprzyka to znak, że należy odwiedzić specjalistę.

Znamiona i piegi

Znamię to wrodzona nieprawidłowość pojawiająca się na skórze. Jest skutkiem niedoboru bądź nadmiaru jednego ze składników znajdujących się w tkankach. Ma zróżnicowaną wielkość, kształt i kolor. Może być wypukłe lub zupełnie płaskie. Należy się bacznie przyglądać tym znamionom, które są wypukłe i chronić je przed podrażnieniem. Mogą one bowiem spowodować rozwój choroby nowotworowej skóry. Zmiana kształtu także jest niebezpieczna. Warto kontrolować liczbę znamion na skórze i ich wygląd. Podobnie należy postępować z piegami, które powstają na skutek zwiększonej produkcji melaniny. Zwiększenie ich liczby nie musi oznaczać rozwoju choroby, może być spowodowane spędzaniem dużej ilości czasu na słońcu. Dermatolog powinien obejrzeć znamiona, które rosną, bledną bądź ciemnieją oraz stają się wypukłe. Groźne mogą okazać się też te z sączącymi się wydzielinami, np. krwią, i z wyrastającymi z ich powierzchni włosami.