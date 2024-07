Bukiet czerwonych róż z okazji Dnia Kobiet to zawsze dobre rozwiązanie. Czasami warto jednak zaskoczyć swoją ukochaną podarunkiem, który został wybrany specjalnie dla niej i pasuje do jej zainteresowań. Pomysłowy prezent dla studentki to np. kubek termiczny, a dla domatorki pachnąca świeczka. Miłośniczka sportu ucieszy się z gadżetu do biegania, a kolekcjonerka elektroniki chętnie przyjmie kolejne etui na tablet.

Dzień Kobiet jest obchodzony na świecie, w tym również w Polsce, 8 marca. Miłym zwyczajem tego dnia jest wręczanie drobnych upominków swojej ukochanej i innym bliskim kobietom.

Jaki prezent dla studentki?

Wybierając prezent dla studentki, często w pierwszej kolejności na myśl przychodzi książka. Pomysł może być trafiony, jeśli kupujący dobrze zna obdarowywaną i jej gust literacki. Lepszym pomysłem będzie jednak podarunek, który pozwoli dziewczynie odpocząć od nauki i czytania. Mogą to być na przykład bilety do kina, na koncert lub na imprezę. Praktycznym prezentem będzie kubek termiczny, z którego ukochana będzie mogła pić kawę w przerwie pomiędzy wykładami.

Prezent na Dzień Kobiet dla kolekcjonerki gadżetów

Kobiety, które otaczają się różnego rodzaju sprzętami i elektroniką ucieszą się z etui na tablet lub smartfona, nawet jeśli jest to kolejna sztuka w ich kolekcji. Inne propozycje prezentów dla kolekcjonerki gadżetów to oryginalny pendrive (np. w kształcie zwierzaka) i kompaktowe podświetlane lusterko. Warto kupić także powerbank, żeby mieć pewność, że dziewczynie nigdy nie rozładuje się telefon. Absolutnym hitem w kategorii prezenty dla miłośniczki gadżetów jest jednak głośnik wodoodporny pod prysznic – można z niego korzystać także we dwoje.

Dzień Kobiet: prezent dla fanki zdrowego stylu życia lub sportsmenki

Dziewczyna, która prowadzi aktywny tryb życia i dużo trenuje raczej nie ucieszy się z pudełka czekoladek. Dużo lepszym pomysłem jest książka kucharska z fit przepisami lub poradnik motywujący (np. autorstwa Ewy Chodakowskiej lub Anny Lewandowskiej). Sportsmenkę ucieszy także blender do przyrządzania koktajli lub gadżety do biegania: słuchawki, zegarek czy bidon. W razie niepewności warto postawić na modny strój na siłownię – nowych ubrań nigdy za wiele.

Najlepszy prezent na Dzień Kobiet dla domatorki

Kobieta, która spędza dużo czasu w domu z pewnością chciałaby dostawać piękne przedmioty, którymi lubi się otaczać. Można jej kupić świeczkę zapachową, nastrojową lampkę, roślinę doniczkową lub plakat do powieszenia na ścianie. Domatorka ucieszy się także z ciepłych skarpetek – będą idealne na chłodniejsze wieczory spędzane na kanapie.

