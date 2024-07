Triki optyczne są niezbędne, gdy ogród nie ma idealnego kształtu ani rozmiaru. Zbyt mała powierzchnia lub zbyt długi i wąski teren utrudniają aranżację ogrodu marzeń. Można jednak chociaż częściowo złagodzić te niedogodności, umieszczając lustra lub tworząc wijące się ścieżki zamiast prostych.

Lustra w ogrodzie

Zwierciadła optycznie powiększają przestrzeń nie tylko w mieszkaniu, ale także w ogrodzie. Umiejscowienie dużego lustra pozwoli uzyskać wrażenie głębi i iluzję większej przestrzenności. Lustro powinno być wykonane z wytrzymałego, ale jednocześnie dobrze odbijającego obraz materiału. Zwierciadło w ogrodzie powinno być ustawione lekko pochylone, żeby nie odbijało wizerunku osoby stojącej naprzeciwko, ale raczej rośliny. Oryginalnym rozwiązaniem jest stworzenie przy końcu ogrodu rodzaju przejścia – lustro można oprawić w ramę lub w stare drzwi, dzięki czemu będzie wyglądało jak portal do innego świata. Granice pomiędzy lustrem a ścianą najlepiej zamaskować wysokimi roślinami, pnączami lub ozdobnymi krzakami. Dzięki temu efekt przejścia będzie jeszcze subtelniejszy.

Wijące się ścieżki w ogrodzie

Ogród zawsze powinien mieć ścieżkę, jednak gdy nie jest zbyt duży, należy wystrzegać się prostych dróżek. Zamiast tego ścieżka niech będzie kręta i wijąca się, a przestrzeń będzie się wydawała większa. Patrzący na ogród będzie miał wrażenie, że można sobie w nim urządzać naprawdę długie spacery. Ścieżkę można optycznie wydłużyć kończąc ją tuż za skalniakiem lub ozdobnym krzakiem – ma się wtedy wrażenie, że ciągnie się jeszcze daleko za zakrętem. Im bliżej granic ogrodu, tym węższe powinny być ścieżki.

Ściany z roślin

W małych ogródkach należy zadbać o to, by zamaskować ich granice. W związku z tym typowe ogrodzenie lub siatka nie powinny rzucać się w oczy, a zamiast tego lepiej zakryć je roślinami. Niewskazane są jednak wysokie drzewa, krzewy czy żywopłot, które jeszcze bardziej podkreślą rozmiar ogrodu. O wiele korzystniej będą wyglądały pnącza, krzaki lub ściany z roślin, nazywane też pionowymi ogrodami. Jest to ściana, która jest pokryta różnymi roślinami – w zależności od upodobań. Mogą to być tylko zielone rośliny albo też kwitnące kwiaty. Sprawiają wrażenie, że tuż za ścianą jest ciąg dalszy ogrodu, który jednak jest ukryty w gęstwinie.

Tajemnicze zakamarki

Jeszcze innym sposobem na mały ogród jest otwarcie go na przestrzenie, które są wokół. Stworzenie tajemniczego zakamarka może pobudzić wyobraźnię. Można go zaaranżować tworząc przy granicy ogrodu schody, które tak naprawdę donikąd nie prowadzą. Innym sposobem jest pozostawienie uchylonej, ozdobnej furtki, która prowadzi... właśnie! Wyobraźnia już zaczęła pracować.

Zabawa kolorami w ogrodzie

Jeśli w ogrodzie znajdują się kwiaty, należy przemyśleć sposób ich aranżacji. Rośliny pomarańczowe, żółte i czerwone powinny być jak najbliżej domu. Im dalej granic ogrodu, tym kwiaty powinny przechodzić w kolory fioletowy i niebieski. Zimne barwy sprawiają wrażenie, że przedmioty są w znacznej odległości. Podobnie z ciemnymi i jasnymi kolorami – to, co jasne, wydaje się być dalej. Dlatego w końcach ogrodu nie powinno być ciemnych mebli ogrodowych. Same meble powinny być jak najbliżej domu. Najlepszą opcją jest połączenie tych dwóch przestrzeni ze sobą, czyli zagospodarowanie części tarasu. Ogród będzie sprawiał wrażenie kontynuacji domu. Efekt będzie wzmocniony, jeśli na tarasie i w ogrodzie będą wykorzystywane podobne materiały. Obie przestrzenie będą się nawzajem powiększały.