Ścieżki ogrodowe spełniają funkcję dekoracyjną oraz praktyczną – ułatwiają poruszanie się po zielonej przestrzeni i łączą odległe części ogrodu. Najtrwalsze są ścieżki kamienne i betonowe, dużo mniejszą odporność na czynniki zewnętrzne mają ścieżki drewniane i żwirowe.

Dobrze, żeby ścieżki ogrodowe były ułożone na równi z murawą – takie rozwiązanie znacznie ułatwi koszenie.

Ścieżki ogrodowe z betonu

Często wybieranym materiałem na ścieżki jest beton. Do wyboru są gotowe kostki i płyty betonowe jak i formy odlewane w ogrodzie. Popularność wynika z różnorodnych kształtów, wielkości i kolorów, jakie mamy do wyboru. Beton jest wytrzymały i łatwo się go czyści. Najczęściej wybierane są kostki, rzadziej płyty. Ścieżki betonowe pasują zarówno dla fanów stylu retro, jak i zwolenników nowoczesności. Ci pierwsi mogą wybrać kostki naśladujące między innymi kamienny bruk lub surowy piaskowiec. Beton warto zaimpregnować – dzięki temu mniej wody i zanieczyszczeń dostanie się w głąb materiału.

Kamienne ścieżki ogrodowe

Ścieżki ogrodowe z kamienia łatwo wpasowują się w otoczenie. Zwykle do utwardzania używa się kostek granitowych (szarych, rudych lub czerwonych) – jest to materiał twardy, odporny na wodę i mróz, nie wymaga impregnowania. Wybrać można także np. bazalt (w czarnym kolorze), sjenit (czarny lub szary), porfir (szaro-czerwono-brązowy). Kostki mają powierzchnię surową (łupaną) lub wygładzoną. Ciekawie prezentują się dróżki z luźno ułożonych kamieni lub płyt, pomiędzy którymi można wysypać mieloną korę.

Ścieżki ogrodowe z drewna

Drewniane ścieżki ogrodowe ładnie się prezentują, ale są mniej trwałe niż betonowe lub kamienne wykończenia. Świerk i sosna mogą się zniszczyć już po kilku latach. Dłużej wytrzymają ścieżki ułożone w nasłonecznionym miejscu. Najtrwalsze są ścieżki z dębiny. Im więcej roślinności w ogrodzie, tym bardziej pasuje do niego drewno. Można kupić drewniane klocki lub podesty (z paneli wykonanych z drewnianych deseczek) – te ostatnie są najprostszym rozwiązaniem.

Ścieżki ogrodowe ze żwiru

Ścieżki żwirowe nie rzucają się w oczy, umożliwiają wyeksponowanie otoczenia. Tworzy się je z kruszyw o ostrych krawędziach, np. grysu lub klińca. Żwir jest materiałem, który łatwo formować – można tworzyć łuki i zakręty. Do wyboru są różne kolory: biały (marmurowy) lub czarny (bazaltowy) – pięknie będą się prezentowały także w duecie. Ścieżki takie szybko niszczą się pod wpływem śniegu lub deszczu.