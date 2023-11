Prawdopodobnie każdy kierowca prędzej czy później zadaje sobie pytanie jakie opony do swojego samochodu kupić. Czy warto postawić na nieco konserwatywne podejście i zdecydować się na dwa komplety dedykowane na lato i na zimę, czy może wybrać bardziej nowoczesne rozwiązanie, czyli zakup opon wielosezonowych? Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.

Jednoznacznie stwierdzenie która z opcji jest lepsza jest tak naprawdę niemożliwe. Decyduje bowiem wiele czynników, które powinny być rozpatrywane indywidualnie.

Charakterystyka opon letnich, zimowych i wielosezonowych

Wiele osób decyzję odnośnie zakupu opon podejmuje na podstawie zdania mechaników i pracowników zakładów wulkanizacyjnych. W większości przypadków nie można odmówić im kompetencji w tematyce ogumienia, ale trzeba też brać pod uwagę inną kwestię. Każdy z nich będzie dbał o własny interes, a ten jest zdecydowanie lepszy, kiedy klienci wybierają zakup opon letnich i zimowych. Nikogo nie powinien zatem dziwić fakt, że większość właścicieli i pracowników zakładów wulkanizacyjnych doradza wybór sezonowego ogumienia. Trzeba przy tym zaznaczyć, że absolutnie nie można założyć, że nie mają oni racji. Tym bardziej, że wyniki różnego rodzaju testów wskazują, że lepsze osiągi (m.in. prędkość, poziom spalania) i bezpieczeństwo dają właśnie opony sezonowe.

Zanim osoba poszukująca nowych opon zdecyduje się na którekolwiek rozwiązanie powinna znać charakterystykę każdego rodzaju dostępnego ogumienia. Każdy z nich różni się od siebie rodzajem mieszanki, z której jest wykonany. Letnie opony charakteryzują się wytrzymałością podczas wysokich temperatur. W jesienno-zimowych warunkach letnie ogumienie staje się jednak twarde i traci swoje właściwości. Głównie dlatego odradza się jazdę na letnich oponach w sezonie zimowym nawet kiedy na drogach jest sucho. Niska temperatura zwiększa bowiem ryzyko ich uszkodzenia, a nawet pęknięcia, co może zagrażać użytkownikom ruchu drogowego.

W przypadku opon zimowych producenci używają miększych mieszanek, które są optymalne podczas pracy w niskich temperaturach. W porównaniu do letniego ogumienia, zimowe może różnić się bieżnikiem (głównie chodzi o ilość i rodzaj nacięć). Co ciekawe, opony zimowe mogą być używane w warunkach letnich i powinny dobrze spełniać swoje funkcje. Największym minusem jest to, że ze względu na wysokie temperatury tego typu opony szybko się zużyją i stracą swoje właściwości. Ponadto w czasie jazdy może być odczuwalny większy poziom hałasu aniżeli w przypadku ogumienia letniego.

Opony wielosezonowe stanowią pewien kompromis pomiędzy letnim, a zimowym ogumieniem. Mieszanka materiałów, z których są wykonywane jest tak dobrana, aby zachowywały możliwie najlepsze właściwości zarówno podczas warunków letnich, jak i zimowych. Co ważne – czas ich zużycia nie będzie szybszy niż w przypadku innych rodzajów.

Plusy i minusy opon sezonowych i wielosezonowych

Należy podkreślić, że coś takiego, jak „opona idealna” nie istnieje. Każdy rodzaj ma swoje zalety, jak i wady. Kluczową kwestią jest to, jak bardzo są one istotne dla potencjalnego użytkownika. Na liście zalet opon sezonowych należy umieścić:

większe bezpieczeństwo (potwierdzają to różne testy),

dłuższa żywotność (pod warunkiem regularnej, sezonowej wymiany),

niższy poziom spalania,

zredukowany poziom hałasu podczas jazdy.

Osoby rozważające zakup oddzielnych kompletów opon na lato i zimę powinny znać również minusy takiego rozwiązania. Można zaliczyć do nich:

koszty związane z zakupem opon (w przypadku zakupu dwóch kompletów trzeba zapłacić zazwyczaj dwa razy więcej),

koszty związane z wymianą co sezon,

czas poświęcany na wizyty w zakładach wulkanizacyjnych.

Jeśli chodzi o opony wielosezonowe, to głównym argumentem przekonującym kierowców do ich zakupu jest oszczędność czasu i pieniędzy. Jeden komplet opon w zależności od ilości pokonywanych kilometrów wystarczy na kilka lat. Kalkulując koszty związane z wymianą przed każdym sezonem opon można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Minusami takiego rozwiązania mogą być wymienione już kwestie związane ze słabszymi osiągami i poziomem hałasu podczas jazdy. Zazwyczaj opony wielosezonowe wypadają słabiej w porównaniu do sezonowych w kwestii długości hamowania oraz zachowania pojazdu w ekstremalnych warunkach – na oblodzonej czy zaśnieżonej drodze.

Dla kogo opony sezonowe, a dla kogo wielosezonowe?

Mimo wielu krytycznych opinii na temat opon wielosezonowych nie można stwierdzić, że ich zakup jest błędem. Tak naprawdę wszystko zależy od indywidualnych potrzeb użytkowników. Tzw. „wielosezonówki” są dobrym rozwiązaniem w przypadku osób, które nie pokonują długich tras i głównie jeżdżą w warunkach miejskich. Opony wielosezonowe mogą być niezłym pomysłem dla również posiadaczy większych samochodów, m.in. typu SUV wyposażonych w napęd na cztery koła.

Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich latach zimy w Polsce są dosyć łagodne, opcja wybrania opon wielosezonowych jest bardzo kusząca. I w wielu przypadkach taki wybór jest dobrym rozwiązaniem.