Podróże małe czy duże zawsze wymagają odpowiedniego przygotowania, nieważne czy jedziesz w daleką trasę, czy na weekendowy wypad za miasto. Są rzeczy, które w samochodzie warto mieć podczas każdej wycieczki. Oczywiście nie mówimy tu o obowiązkowym wyposażeniu takim, jak koło zapasowe, apteczka czy gaśnica, ale raczej o przedmiotach, które umilą lub ułatwią nam podróżowanie. Wszystkie z nich zmieszczą się w nowej Hondzie Jazz, która zachwyca zarówno przestronnym wnętrzem, jak i dużym, pojemnym bagażnikiem.

Reklama

Okulary przeciwsłoneczne

Bijące prosto w oczy słońce może być nie tylko uciążliwe, ale też bardzo niebezpieczne! Dlatego w każdym samochodzie powinny znaleźć się dobre okulary przeciwsłoneczne. Dzięki nim twoja podróż będzie o bardziej komfortowa, a ty zawsze będziesz widzieć, co dokładnie dzieje się na drodze przed tobą. Nawet jeśli nie nosisz okularów przeciwsłonecznych na co dzień, trzymaj zapasową parę w schowku, na przykład między siedzeniami.

Ręczniki papierowe

W podróży ciężko przewidzieć wszystkie sytuacje, także te mające miejsce w środku samochodu. Jeśli pijemy lub jemy w samochodzie, prawie zawsze „udaje nam się” coś rozlać. Dlatego zawsze warto mieć wozić ze sobą chociaż jedną rolkę najzwyklejszych ręczników papierowych. Przydadzą się w sytuacjach awaryjnych, ale także do przetarcia zabrudzonej szyby czy lusterka. Dobrym pomysłem jest trzymanie jednej rolki w środku samochodu, na przykład w schowku przed siedzeniem pasażera, i drugiej, na zapas, w bagażniku.

Pozwól się zaskoczyć możliwościom nowej Hondy Jazz. Poznaj je tutaj.

Żel antybakteryjny

Podczas długich podróży samochodem, nie możemy pozwolić sobie na częste postoje, chociażby po to, aby umyć ręce. Wtedy z ratunkiem przychodzi żel antybakteryjny, którym łatwo jest ekspresowo przetrzeć dłonie. Mała buteleczka zmieści się w nawet najmniejszym schowku, więc każdy z podróżujących może mieć ją pod ręką.

materiały prasowe

Termos z kawą

Nic tak nie pobudza w podróży, jak łyk gorącej kawy. Aby cieszyć się ciepłym napojem przez długie godziny, warto zabrać ze sobą termos. Nie zajmuje dużo miejsca, a jest bardzo praktyczny. W nowej Hondzie Jazz możesz mieć go zawsze pod ręką, dzięki specjalnym miejscom na kubki pomiędzy przednimi siedzeniami.

Zobacz także

Minilodówka z przekąskami

Jeśli planujemy podróż, która będzie trwać przynajmniej kilka godzin, zawsze warto mieć ze sobą lodówkę podróżną lub specjalną torbę termiczną z czymś na mały głód. Możesz trzymać ją w bagażniku lub na tylnym siedzeniu, aby zawsze mieć do niej dostęp.

Ładowarka do telefonu

O tym po prostu nie wolno ci zapomnieć. Nigdy nie wiadomo, kiedy telefon może się przydać. Samochodowa ładowarka zmieści się w każdym schowku. Nowa Honda Jazz posiada bardzo dużo funkcji, które działają po synchronizacji ze smartfonem, więc pełna bateria w telefonie na pewno się przyda.

materiały prasowe

Bagażnik nowej Hondy Jazz

Niezależnie od tego, co jeszcze postanowisz spakować na swoją podróż, wszystko to zmieści się w bagażniku nowej Hondy Jazz. W odświeżonej wersji ma on większą pojemność, aż do 354 litrów. Natomiast po złożeniu tylnych siedzeń, zwiększa się ona aż do 897 litrów. Przestrzeń w samochodzie można bardzo łatwo zagospodarować dzięki systemowi Magic Seats, który pozwala złożyć siedzenia na kilka różnych sposobów i dostosować ich ułożenie do naszych potrzeb.

Reklama

Oprócz tego, klapa bagażnika zbudowana jest tak, aby ułatwić pakowanie bagaży. Bezpieczeństwo naszego bagażu zapewniają cztery uchwyty do mocowania, dzięki którym spakowane rzeczy nie będą się przewracać i przemieszczać.