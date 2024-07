Nie lubisz wtapiać się w tłum? My też nie! Robimy to poprzez ubrania, makijaż, biżuterię – i często poprzez auto. Poznaj sposoby, dzięki którym twoje auto zyska oryginalny charakter.

Reklama

Personalizowana rejestracja

Jeżeli rejestrujesz samochód po raz pierwszy lub zmieniasz adres, możemy zamówić tablicę z wymyślonym przez siebie napisem. To najprostszy sposób na wyróżnienie się z kolumny samochodów. Jest jednak kilka ograniczeń. Na początku numeru rejestracyjnego zawsze musi znaleźć się oznaczenie województwa, na przykład W1. Dopiero po nim może znaleźć się wymyślone przez nas hasło, które może mieć od trzech do pięciu znaków. Drugi haczyk jest taki, że w danym województwie może być tylko… dziesięć samochodów z danym napisem.

Ciekawe dywaniki

Adobe Stock/pinterest

Wnętrze samochodu także możemy zmienić tak, by odzwierciedlało naszą osobowość. Można na przykład zupełnie zmienić całą tapicerkę i na przykład wybrać jakąś w ciekawy wzór. Jest to jednak dość kosztowne. Najprostszym rozwiązaniem jest wymiana dywaników. Na rynku znajdziemy bardzo szeroką ofertę kolorowych mat. Istnieją także firmy, które zajmują się wykonywaniem ich na zamówienie. Dzięki nim możesz zamówić sobie dywaniki z dokładnie takim nadrukiem, jakim chcesz.

Oryginalny kolor

Według statystyk na polskich ulicach królują czerwień i srebro. Jeśli więc chcesz wyróżnić się z tłumu, wybierz kolor karoserii, który nie zniknie w morzu takich samych aut, na przykład żółty czy intensywnie zielony. Nowa Honda Jazz po raz pierwszy dostępna jest w lakierze Skyride Blue, dzięki któremu na pewno nie przejedziesz przez miasto niezauważony albo niezauważona. Skyride Blue to żywy błękit o metalicznym wykończeniu, którego na pewno nie spotkasz na każdym sąsiednim miejscu parkingowym.

Drobne dodatki

Adobe Stock/pinterest

Jazdę samochodem mogą urozmaicić także różnego rodzaju mniejsze gadżety. Są to na przykład wszystkim znane zawieszki na lusterko w kształcie kostek. Ozdobić można także pasy bezpieczeństwa poprzez nałożenie na nie specjalnych nakładek, które sprawiają, że są one ładniejsze i wygodniejsze. Istnieją także specjalne obudowy na piloty i kluczyki, dzięki którym możemy dodać im na przykład bardziej kobiecego polotu. Ciekawym rozwiązaniem są także zwykłe... naklejki. Można nimi przyozdobić zderzaki czy wnętrza drzwi. Pole do manewru jest nieograniczone.

Zobacz także

Personalizacja nowej Hondy Jazz

materiały prasowe

Reklama

Marka Honda oferuje także kilka własnych rozwiązań, które pozwalają spersonalizować nową Hondę Jazz. Bardzo ciekawą opcją jest Pakiet Iluminacyjny, w którym znajdziemy podświetlenie progów drzwi czy przestrzeni na nogi. Istnieje także możliwość dodania chromowanych detali, na przykład ozdobę bagażnika czy wykończenia okien. Sportowego charakteru doda samochodowi także opcjonalny spoiler nad tylną klapą.