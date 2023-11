Okrywanie roślin na zimę jest niezbędne w przypadku gatunków niemrozoodpornych, roślin egzotycznych oraz wszystkich innych, jeśli zima jest mroźna i bezśnieżna. Do ochrony roślin przed mrozem wykorzystuje się m.in. liście, korę, słomę, papier lub tekturę, agrowłókninę, stroisz i ziemię.

Nie wszystkie rośliny wymagają ochrony przed mrozem. Na niskie temperatury szczególnie wrażliwe są zwłaszcza kwiaty i krzewy egzotyczne, np. młode magnolie, hortensje, klony palmowe, róże czy powojniki wielkokwiatowe. Krzewy, które zachowują zimą zielone liście, mogą być zagrożone przez mróz i jednoczesny brak śniegu. Do tej grupy należą bukszpany, różaneczniki, berberysy i ostrokrzewy.

Najlepsza pora na zabezpieczenie roślin na zimę

Zbyt wczesne okrywanie roślin na zimę może im zaszkodzić, skutkując gniciem i zwiększoną wrażliwością na mróz. Za późne – powoduje zmrożenie i obumieranie. Najlepsza pora na zabezpieczenie roślin przed zimą to czas, gdy temperatura powietrza spada do -5 stopni Celsjusza. W takich warunkach nie dojdzie do zmrożenia, ale rośliny zdążą się zahartować. Lekko zamarznięta ziemia zapobiegnie parowaniu wody i gniciu osłoniętych krzewów, drzewek czy powojników.

Aby przygotować rośliny na nadejście zimy, należy odpowiednio wcześnie przestać stymulować ich wzrost. Podlewanie nawozami najlepiej zakończyć już w sierpniu.

Nie tylko mróz jest szkodliwy zimą dla roślin. Problemem jest też niewystarczająca ilość wody, której nie da się pobrać z zamarzniętego podłoża. Wtedy liście mogą wysychać. Proces ten przyspieszają wiatr i słońce.

Metody ochrony roślin przed mrozem

Skuteczne zabezpieczenie roślin na zimę powinno uwzględniać zarówno ochronę przed zimnem, jak i przed słońcem oraz wiatrem. W zależności od gatunku i potrzeb rośliny należy chronić w różny sposób:

agrowłóknina to specjalna tkanina, która chroni rośliny przed wiatrem i słońcem oraz niewielkimi przymrozkami, warto osłaniać nią krzewy zachowujące zimą zielone liście oraz wszystkie rośliny w czasie, gdy okazjonalnie zdarzają się kilkustopniowe spadki temperatury, późną jesienią;

agrowłóknina zimowa jest grubsza od zwykłej agrowłókniny, chroni nie tylko przed wiatrem i słońcem, ale też przed mrozem i utratą wilgoci; warto ochraniać nią rośliny w bezśnieżne zimy;

jest grubsza od zwykłej agrowłókniny, chroni nie tylko przed wiatrem i słońcem, ale też przed mrozem i utratą wilgoci; warto ochraniać nią rośliny w bezśnieżne zimy; słoma przepuszcza powietrze, a wykonane z niej grube maty i chochoły osłaniają przed mrozem, jednak mogą zwabić gryzonie; słoma nadaje się do ochrony przed zimnem bezlistnych drzew, krzewów i pnączy;

liście – nie przepuszczają powietrza, dlatego nie nadają się do okrywania roślin zimozielonych, chronią przed mrozem, ale mogą powodować choroby roślin i wabią gryzonie;

kora, trociny i zrąbki chronią przed mrozem, usypuje się z nich kopczyki, zwłaszcza wokół krzewów i drzew oraz na rabatach bylinowych; mogą przyciągać gryzonie;

stroisz, czyli gałęzie drzew iglastych – jest przewiewny i stanowi ochronę przed mrozem, wiatrem oraz słońcem, można nim okrywać dowolne rośliny, nie zwabia szkodników;

– jest przewiewny i stanowi ochronę przed mrozem, wiatrem oraz słońcem, można nim okrywać dowolne rośliny, nie zwabia szkodników; papier i tektura – to materiały nietrwałe, ale chronią od mrozu, wiatru i słońca; nadają się do osłaniania pni i bezlistnych gałęzi;

ziemia – w formie kopczyków wokół podstawy krzewów i drzew chroni przez mrozem, najlepiej nadaje się do ochrony róż wielkokwiatowych czy hortensji i powojników.

Ochrona roślin przed mrozem przy pomocy folii może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Folia nie przepuszcza powietrza, co może prowadzić do gnicia roślin, natomiast przepuszcza światło i w czasie odwilży może zaparzać rośliny.