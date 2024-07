Ciepłe okłady z soli, gorczycy i borowiny złagodzą objawy zapalenia zatok przynosowych i ułatwią oddychanie. Wykonując domowe okłady na zatoki należy zachować ostrożność, aby nie położyć na skórę zbyt gorącego okładu, który może podrażnić lub poparzyć skórę.

Zatoki to wypełnione powietrzem przestrzenie, które połączone są 4-5 milimetrowymi kanalikami z nosem. Zadaniem zatok przynosowych jest produkowanie wydzieliny, która oczyszcza i nawilża wdychane powietrze. W trakcie kataru w kanalikach łączących zatoki z nosem powstaje obrzęk, zmniejszający średnicę kanalików o około połowę. Do zapalenia zatok dochodzi, gdy obrzęk jest tak duży, że ujście kanalików jest niemalże całkowicie niedrożne, a wydzielina zalega w zatokach.

Domowe sposoby na zatoki: okład z soli

Jednym z popularnych sposobów leczenia zatok są okłady z soli. Wysyp na suchą patelnię pół filiżanki soli i przez kilka minut podgrzewaj ją na małym ogniu. Podgrzaną sól wysyp do bawełnianego woreczka lub na lnianą ściereczkę i zamknij tak, aby sól się nie wysypała. Okład połóż u nasady nosa i trzymaj dotąd aż sól wystygnie (ok. 30 minut). Zabieg należy powtarzać dwa razy dziennie rano i wieczorem. Skóra w miejscu, w którym położyliśmy kompres będzie zaczerwieniona, dlatego okładów z soli na zatoki najlepiej nie wykonywać tuż przed wyjściem z domu.

Okład na zatoki z gorczycy

Okład na zatoki z gorczycy pomoże udrożnić obrzęknięte ujścia kanalików i rozrzedzić wydzielinę zalegającą w zatokach przynosowych. Zawarte w ziarnach gorczycy lotne olejki zadziałają przeciwzapalnie i ułatwią oddychanie. Okład na zatoki z gorczycy przygotuj tak samo jak okład z soli. Zabieg można powtarzać 2-3 razy dziennie. Po zdjęciu okładu skóra może być zaczerwieniona.

Borowinowy okład na zatoki

Borowina wspomaga leczenie stanów zapalnych i działa przeciwbólowo. Domowy okład na zatoki z borowiny można przygotować używając pasty borowinowej (dostępnej w większości aptek). Pojemnik z pastą borowinową należy wstawić do garnka z gorącą wodą na ok. 14 minut (borowina powinna rozgrzać się do temperatury ok. 40ºC. Pastę dokładnie wymieszaj, aby borowina była równomiernie podgrzana. Pastę borowinową nałóż bezpośrednio na skórę u nasady nosa (grubość borowinowej warstwy powinna wynosić ok. 0,5-1 cm) i okryj folią. Okład na zatoki z borowiny przykryj ręcznikiem i trzymaj przez 30 minut. Po wykonaniu okładu borowinę spłucz ciepłą wodą. Borowinowy okład na zatoki wykonuj raz dziennie.