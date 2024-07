Półpasiec to choroba, która może dopaść każdego, bez względu na wiek. Wywołuje ją wirus Herpesvirus varicella zoster, który odpowiada również za ospę wietrzną. Mimo, że objawy tych dwóch chorób są różne – obie przenoszone są drogą kropelkową. Wystarczy, żeby chory kichał i kaszlał w towarzystwie i już można się zarazić.

Reklama

Półpasiec – objawy

Zarażenie półpaścem powoduje stan zapalny nerwu czuciowego i skóry, która jest przez niego unerwiona. Najczęściej objawia się to ostrym, piekącym i bardzo silnym bólem. Najczęściej po kilku dniach na skórze pojawia się pęcherzykowa wysypka z odczynem zapalnym skóry. Bardzo rzadko półpasiec przebiega bez wysypki.

Pęcherzyki, które pojawiają się na skórze są widoczne przez około 4 dni. Tak jak w przypadku ospy wietrznej, po kilku dniach przeobrażają się w krostki, a później zasychają i powstają strupki. Wszelkie zmiany skórne pojawiają się zwykle na skórze tułowia, bardzo rzadko na rękach czy nogach. Charakterystyczne w chorobie jest to, że wysypka występuje tylko na połowie ciała – stąd zresztą pochodzi nazwa choroby.

Zobacz także

Wysypka pojawiająca się przy półpaścu swędzi i zmusza do drapania, ale to nie przynosi ulgi, bo nie jest to choroba skóry, a nerwów. Źródłem bólu są komórki nerwowe. Drapanie może być niebezpieczne ze względu na to, że może dojść do nadkażeń bakteryjnych ranek.

Zarażenie półpaścem nie wiąże się z wysoką gorączką, ale często towarzyszy mu ból głowy, ogólne osłabienie i zmęczenie.

Ospa i półpasiec – kiedy można zachorować?

Ospa wietrzna to choroba, na którą głównie chorują małe dzieci. Przejście jej daje odporność na całe życie. Mimo tego, że wywołuje ją ten sam wirus, co półpaśca, zachorowanie na ospę nie daje gwarancji, że nie zachoruje się na półpasiec.

Wynika to z tego, że wirus pozostaje w stanie uśpienia w zwojach nerwów czuciowych. W sprzyjających warunkach znowu atakuje organizm. Takie warunki to np. osłabienie w czasie infekcji dróg oddechowych. Nawet jeśli ktoś w dzieciństwie nie przechodził ospy, ale ma kontakt z chorym dzieckiem – może zachorować na półpasiec.

Przebyty półpasiec zwykle daje odporność do końca życia. Ponowne zachorowanie dotyczy zaledwie 5% osób. Jeśli ponownie zaatakuje, choroba przebiega łagodniej. W przypadku ponownych zachorowań, warto dokładnie się przebadać pod kątem chorób nowotworowych, takich jak chłoniaki i białaczka oraz chorób związanych ze spadkiem odporności.

Półpasiec u dzieci

Wirus Herpesvirus varicella zoster powoduje u dzieci ospę, a u dorosłych wywołuje zwykle półpaśca. Dziecko może zachorować na półpasiec, w sytuacji, gdy matka w ciąży zachoruje na ospę wietrzną.

Półpasiec – szczepienia

Skuteczną profilaktyką chroniącą przed półpaścem i ospą są szczepienia. Najbezpieczniej jest zaszczepić się w dzieciństwie za pomocą trzech dawek – pierwszą przyjmuje się po skończeniu 9 miesięcy, dwie kolejne po ukończeniu 13. roku życia. Takie szczepienie daje długoletnią gwarancję odporności i jest lepszym zabezpieczeniem niż przechorowanie ospy wietrznej. Wirus ze szczepionki rzadziej ulega aktywacji niż ten pozostały po ospie wietrznej.

Reklama