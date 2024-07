Grzybica miejsc intymnych – nie tylko kobiecy problem

Grzybica penisa to rzadka przypadłość w porównaniu z grzybicą pochwy, która dotyka co czwartą kobietę. Może jednak stanowić poważniejsze zagrożenie, bo mężczyźni częściej niż kobiety unikają wizyty u lekarza, co sprawia, że nawet niegroźna infekcja może prowadzić do przerostu prostaty i niepłodności.