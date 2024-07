Rozmowa jest najważniejszą formą wzajemnego poznania. Wiedza na temat tego o czym rozmawiać i jakich tematów unikać w trakcie konwersacji pomoże w zawarciu nowych znajomości.

Rozmowa – dialog i odnalezienie wspólnej płaszczyzny

Rozpoczynanie rozmowy bywa dla osób nieśmiałych trudne. Kluczową kwestią jest zebranie się na odwagę i podjęcie akcji. Pomaga w tym rozwijanie własnych zainteresowań, ciekawość świata i pewność siebie. Jeśli nie dostaje nam tej ostatniej, można zacząć od zadawania pytań. W ten sposób rozmówca będzie czuł się doceniony, a w trakcie jego wypowiedzi możemy szukać punktów wspólnych i do nich nawiązywać. Na przykład jeśli zapytamy: „widziałeś ostatnio jakiś ciekawy film, który mógłbyś polecić”, nasz rozmówca będzie pochlebiony, że pytamy go o radę. Podczas, gdy on będzie nam opisywał film, który zrobił na nim wrażenie, możemy np. dopytać: „a czy główną rolę grała tam ta i ta aktorka? Bardzo podobała mi się w poprzednim filmie”. Albo: „też lubię komedie – oglądałeś ostatnio…”. Nie przerywaj rozmówcy, ale nawiązuj do jego wypowiedzi. Jeśli jesteś niepewna siebie, nawiązuj do tego, co jest wspólne w waszych upodobaniach.

Rozmowa to dialog: mówienie, słuchanie swojego rozmówcy i próba znalezienia wspólnej płaszczyzny – wzajemne rozumienie. Powinniśmy być otwarci na rozmówcę i akceptować jego zdanie. Zanim rozpoczniemy rozmowę musimy pamiętać, że nie każdy potrafi otworzyć się już przy pierwszym kontakcie. Niektórzy są małomówni i potrzebują bliższego poznania, inni z łatwością otwierają się na ludzi.

Jak zacząć rozmowę z obcym człowiekiem?

Najpopularniejszymi tematami do rozmów są zainteresowania, podróże i marzenia. Możemy pytać o ulubione książki bądź o książkę, którą ktoś obecnie czyta, o gatunki filmów, o życiową inspirację oraz o ulubioną restaurację.

Rozmowę warto zacząć od tematu bezpiecznego, takiego, przy którym rozmówca nie będzie miał wrażenia, że próbujemy od razu zbyt nachalnie wejść w jego prywatność. Anglicy zaczynają od najbezpieczniejszego tematu, jakim jest pogoda. Nie trzeba być jednak aż tak ostrożnym – bezpiecznym tematem są zwykle ostatnio oglądane filmy, przeczytane książki, wydarzenia sportowe (na szczeblu krajowym, lepiej nie pytać o mecz ligowy, bo może się okazać, że kibicujemy różnym drużynom). Nawet jednak rozmowa o pogodzie może pomóc w nawiązaniu pierwszego porozumienia. Trudno się przy niej pokłócić, a zbudowanie wrażenia porozumienia pomoże w zbudowaniu gruntu do dalszej rozmowy. Lubimy ludzi, którzy mają wspólne z nami oceny, wrażenia, doświadczenia. Proste pytanie: „też tak strasznie zmarzłeś w drodze na tę imprezę” buduje już nić porozumienia, wspólnych doświadczeń. Od tak nawiązanego kontaktu można łatwo przejść np. do pytania o ulubione podróże lub sposób spędzania wolnego czasu: „najchętniej wyjechałabym teraz do ciepłych krajów – a ty?” lub „takie dni są idealne do oglądania filmów – widziałeś ostatnio jakiś ciekawy film, który możesz polecić”.

O czym rozmawiać z innymi?

Jeśli już trochę się poznamy, możemy kontynuować rozmowę na bardziej prywatnym gruncie – pytać o ogólne upodobania, marzenia, plany. Pozytywne wrażenie wzbudzają zwykle wspomnienia z dzieciństwa typu – jaka jest najzabawniejsza rzecz, w którą wierzyłeś/łaś w dzieciństwie? Jeżeli rozmówcy odnajdą wspólny język można pytać o najzabawniejsze wieczorne lub poranne rytuały, o to w jakich czynnościach druga osoba czuje się najbardziej swobodnie i czy wierzy w przyjaźń pomiędzy mężczyzną i kobietą.

Przykłady pytań, jakie możemy zadawać rozmówcy:

Czy masz na swojej półce książki, które czekają aż je przeczytasz?

Czy łatwo się wzruszasz?

Czy jest coś o czym możesz rozmawiać godzinami?

Jaka jest twoja największa pasja?

Jaki komplement słyszysz najczęściej?

Czy masz film, który możesz oglądać po kilka razy i wciąż go uwielbiasz?

Jakie jest twoje hobby?

Na jakim koncercie ostatnio byłeś/byłaś?

Jakich tematów unikać podczas rozmów?

Sukces prowadzonej rozmowy zapewni unikanie tematów, które mogą łatwo doprowadzić do konfliktu lub są zwyczajnie nie na miejscu. Każdy jest inny i ma inny bagaż doświadczeń, należy wziąć to pod uwagę i nie być zbyt bezpośrednim w trakcie rozmowy. Wśród pytań, jakich nie powinniśmy zadawać pierwsze miejsce zajmują sprawy finansowe, kwestie religijne oraz rodzinne. Kolejnym delikatnym tematem jest polityka, która często stanowi ogniwo wielu konfliktów i potrafi poróżnić nawet najlepszych znajomych. Do tematów tabu podczas rozmów należą również kwestie zdrowotne – szczególne związane z płodnością, doświadczenia z przeszłości, wyznawane wartości oraz sprawy osobiste.

Przykłady pytań, jakich nie należy zadawać rozmówcy:

Ile zarabiasz?

Dlaczego po pięciu latach małżeństwa nadal nie jesteś w ciąży?

Twój syn ma nadal problemy z prawem?

Jesteście już po rozwodzie?

Kim jest ten mężczyzna, który podwiózł cię dzisiaj do pracy?

