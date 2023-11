Ciepłe dni i promienie słońca sprzyjają atrakcjom na świeżym powietrzu. Do mody już jakiś czas temu wróciło wspólne piknikowanie z tradycyjnym koszem pełnym pyszności. Równie wielu zwolenników ma garden party, czyli również jedzenie i zabawy na zewnątrz w towarzystwie rodziny lub znajomych.

Mimo że zarówno piknik, jak i garden party wiążą się z posiłkami jedzonymi na świeżym powietrzu, to jednak organizacja obu nieco się od siebie różni. Warto poznać kilka wskazówek, zanim zaprosimy do siebie znajomych lub zorganizujemy obiad “na kocyku”.

Piknik - co powinno znaleźć się w koszyku?

Oczywiście piknik kojarzy się z niezastąpionym kocem, który rozkładany na trawie, zastępuje stół oraz koszykiem, po brzegi wypełnionym przekąskami. Ponieważ posiłek nabiera zdecydowanie nieformalnego charakteru, warto pamiętać, aby przygotowane dania i przekąski nie wymagały skomplikowanego jedzenia. Sprawdzają się wszelkie tortille, kanapki, burgery, ale też deser w postaci ciastka czy koktajlu z owoców, który można przewieźć w szczelnie zamkniętym pojemniku. Lepiej unikać potraw z dużą ilością sosów, które łatwo brudzą. Przecież nie mamy w pobliżu łazienki i szafy z drugim ubraniem. Niekoniecznie dobrym rozwiązaniem są też lody - w upalne dni mogą się roztopić, zanim podamy je na deser.

Jednorazowe sztućce i talerzyki nie tylko są lekkie, łatwo je spakować i oczywiście się nie tłuką, ale w połączeniu z serwetkami można z nich skomponować piknikową zastawę w bajecznych kolorach. Pamiętajmy też o właściwym ubraniu - niestety łąki są również domem dla owadów, niekoniecznie tych niegroźnych. Dobrze więc, poza długim rękawem, zabrać ze sobą spray odstraszający komary, meszki i kleszcze.

Garden party, czyli piknik z rozmachem

Przewaga garden party jest taka, że przez cały czas zabawy na świeżym powietrzu, mamy do dyspozycji własną kuchnię, łazienkę i czyste ubrania. Możliwość udekorowania ogrodu z okazji takiego przyjęcia, pozostawia ogromne pole do popisu dla kreatywnych gospodarzy z artystyczną duszą. Tutaj w zasadzie wszystkie chwyty są dozwolone. Aby jednak wyróżnić sam posiłek od innych, spożywanych w domu, warto postawić na dania piknikowe. Te, które można przygotować wcześniej i szybko podać, aby jak najmniej czasu spędzać z dala od gości w kuchni. Dobrze, jeśli przekąski są lekkie i zdrowe, aby nasi goście nie czuli się znużeni i ociężali po sutym obiedzie. Chłodniki, owocowe koktajle czy wszelkiego rodzaju sałatki, a dla miłośników mięsa dania z grilla, to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie.