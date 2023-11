Miauczenie, mruczenie, świergotanie, syczenie - kot komunikuje się z otoczeniem za pomocą przeróżnych dźwięków. W zależności od ich natężenia i długości mówi nam kiedy jest głodny, chce być głaskany albo pozostawiony w spokoju. O czym mruczy Mruczek? Poznaj tajniki kociej komunikacji.

Wśród wielbicieli kotów panuje przekonanie, że nie ma przyjemniejszego dźwięku od cichego, uspokajającego kociego pomruku. Mruczące koty są szczęśliwe, zrelaksowane i odprężone, a mruczeć zaczynają już kocięta. Przyjmuje się, że dźwięki wydawane przez współczesne koty wytworzyły się na gruncie kociej socjalizacji - z osobnikami tego samego gatunku i z ludźmi. Koty to inteligentne stworzenia i tak jak my uczymy się ich zachowań, tak i one studiują nasze, sprawdzając jak reagujemy na poszczególne wydawane przez nie dźwięki. Istnieją jednak pewne ogólne zasady charakteryzujące kocią mowę - poniżej prezentujemy krótki słowniczek kociego języka. Sprawdź, co mówi do ciebie twój kot i wdaj się z nim w fascynująca pogawędkę.

Miauczenie

Każdy kot miauczy inaczej, wydając wyższe i niższe dźwięki, a naukowcy uważają, że akurat ten rodzaj dźwięków powstał na kanwie kontaktu kota... z człowiekiem. Miauczenie można więc określić jako rozmowę i pogawędkę, którą kociak ucina sobie ze swoim właścicielem. Krótkie miauknięcie odczytuje się jako powitanie, szereg krótkich miauknięć jest wyrazem kociej tęsknoty i zainteresowania nami, zaś ponaglające, wydłużone miauki świadczą o kociej niecierpliwości.

Mruczenie

Mruczeć zaczynają nowonarodzone kocięta, a kocie mamy za pomocą pomruków uspokajają swoje młode. Chore koty mruczą żeby by się uspokoić i ukoić - podobnie zachowuje się podnoszący nas na duchu kociak. Najczęściej jednak pomruk jest wyrazem zadowolenia i szczęścia, które bardzo często osiągnięte zostaje na kolanach pana podczas głaskania i przytulania.

Kocie nawoływania i świergoty

Nawoływania to długie, przeciągłe miauczenia mające za zadanie zwrócenie czyjejś uwagi lub zwabienie kociego kolegi. Znudzone koty czasami manifestują w ten sposób swoja gotowość do kontaktu. Świergoty to natomiast nic innego jak pogawędka, którą ucina sobie nasz zwierzak. Właściciele Maine Coonów, jednych z najbardziej gadatliwych kotów na świecie, doskonale wiedzą, o co chodzi.

Szczeknięcia kotowatych

Zdarza się, że niektóre wydawane przez koty dźwięki brzmią skądinąd znajomo… Podekscytowane Mruczki, które zauważyły w oddali (np. za oknem) potencjalną ofiarę wydają krótkie, charakterystyczne odgłosy. Dlaczego? Istnieją dwie teorie wyjaśniające to zjawisko - jedna mówi o kociej frustracji, druga o ćwiczeniach szczęki przed atakiem.