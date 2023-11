Nowy, mały człowieczek w domu to wydarzenie zarówno dla rodziców jak i milusińskich. Co zrobić żeby twój kot zaakceptował przybysza i nie zrobił krzywdy dziecku? Jak bezpiecznie poznać ze sobą te istoty i na co zwrócić uwagę?

Reklama

Pojawienie się nowego członka rodziny to bardzo trudna sytuacja dla kota. Pojawia się u niego stres związany z dużą ilością nowych bodźców, a po pewnym czasie może nawet rozwinąć się u niego depresja jeśli całą swoją uwagę przelejemy na dziecko. Jak temu zaradzić? Już kilka miesięcy przed porodem sprowadzamy do domu łóżeczka i dziecięce akcesoria, pozwalając kotu zapoznać się z nimi. Po narodzinach dziecka możemy przynieść kotu ubranko noworodka, kocyk, w który był okryty albo zużyte pieluchy - wszystko po to, by oswoić kota z nowym zapachem. Gdy nasz maluch będzie już w domu, postarajmy się żeby uwaga, którą do tej pory darzyliśmy naszego Mruczka była niewiele mniejsza. Znajdźmy czas na zabawę z nim, głaskanie i codzienne pieszczoty. Jeśli nasz kot jest wyjątkowo nerwowy, możemy dodatkowo wspomóc się farmaceutykami, o które warto zapytać weterynarza. Dzięki naszym działaniom pomożemy Mruczkowi lepiej odnaleźć się w nowej sytuacji.

Kot i niemowlę - na co zwrócić uwagę?

Początki nie zawsze są łatwe, a zapoznając naszego kociego przyjaciela z nowym członkiem rodziny, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

Reklama