Aby adopcja kota mogła przebiec bezproblemowo, należy się do niej przygotować, kupując kuwetę, miski, a także drapak i transporter. Po przywiezieniu zwierzęcia, warto zamknąć je w niewielkim pomieszczeniu z dostępem do kuwety, wody i jedzenia.

Adopcja młodego kota powinna obejmować dużą ilość czasu spędzonego z nowym pupilem. Natomiast dorosłe osobniki potrzebują więcej przestrzeni dla siebie i zwykle same wybierają moment, kiedy nawiążą kontakt z opiekunem.

Adopcja kota - co będzie potrzebne w nowym domu?

Przed przywiezieniem zwierzaka do domu trzeba przygotować wyprawkę dla kota. Należą do niej m.in.: miski, drapak, transporter, żwirek, łopatka oraz kuweta. Karma powinna być taka sama, jaką zwierzak jadł w hodowli lub schronisku. Przeprowadzka to dla niego duży stres, dlatego ewentualną zmianę pokarmu warto zaplanować na kilka tygodni później. Dobrze jest też zabezpieczyć okna i balkony siatką, aby zwierzę nie wypadło przez nie lub nie zawiesiło się na uchylonej szybie. Niezbyt bezpieczne są też foliowe opakowania, które zwierzęta chętnie gryzą, a niekiedy połykają. Konieczne jest sprawdzenie, czy w domu nie ma trujących dla kotów roślin i usunięcie ich z miejsc, w których mogą się do nich dostać. Ostatni etap przygotowania mieszkania przed adopcją kota to przestawienie szklanych przedmiotów w bezpieczne miejsca.

Kot w nowym domu - podróż

Na czas podróży do nowego miejsca kot powinien znajdować się w transporterze. Jeśli jazda będzie trwała kilka godzin, dobrze jest spakować miseczkę, do której można wlać wodę. Przydatne będą też ręczniki papierowe, w razie gdyby zwierzę załatwiło się w trakcie przewożenia go. Warto zdawać sobie sprawę, że kot będzie zestresowany podróżą, co może objawiać się np. głośnym miauczeniem.

Opieka nad kotem - pierwsze chwile w nowym domu

Po przywiezieniu zwierzaka do domu najlepiej zamknąć go w niewielkim i cichym pomieszczeniu. Bardzo ważne jest, by zostawić mu rzecz, np. kocyk lub zabawkę, która będzie pachniała poprzednim miejscem pobytu. Sprawi, że kot poczuje się bezpieczniej. W pokoju ”izolatce” powinna się znaleźć kuweta i miska z wodą. Można go nakarmić po kilku godzinach od przyjazdu (chyba, że podróż trwała długo), ponieważ początkowo i tak będzie zbyt zestresowany, aby jeść. Kiedy kot oswoi się z pokojem, w którym go zamknięto, można stopniowo zapoznawać go z pozostałymi pomieszczeniami. Ważne, aby w pierwszych dniach pobytu zwierzaka w domu było w miarę możliwości jak najciszej. To zdecydowanie przyspieszy jego aklimatyzację. Pierwszy kontakt z opiekunem powinien należeć do kota. Nie wolno go zmuszać do zabawy ani głaskać lub brać na ręce na siłę. Dobrze jest, by po kolei oswajał się z kolejnym domownikami, zwłaszcza jeśli są nimi dzieci, które potrafią zachowywać się głośno, co może przestraszyć zwierzaka.