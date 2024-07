Zdrowe paznokcie powinny być gładkie i mieć lekko różowawy kolor. Czarne plamki na paznokciach mogą być skutkiem urazu, stosowania leków czy oddziaływania środków chemicznych. Z kolei czarne plamki pod płytką paznokcia mogą być odmianą czerniaka złośliwego.

Plamki na paznokciach najczęściej wiążą się z chorobami, więc nie wolno ich lekceważyć. Te o czarnym zabarwieniu mogą okazać się nawet groźnymi zmianami nowotworowymi.

Czarne plamki to najczęściej podpłytkowy wylew krwi

Częściowe zabarwienie paznokcia na czarny kolor to najczęściej efekt urazu mechanicznego. Krwiak podpaznokciowy powstaje w wyniku mocnego uderzenia, kopnięcia w twardy przedmiot (na przykład mebel), przydepnięcia lub przyciśnięcia. Może się także wytworzyć podczas wyprawy w góry czy uprawiania sportu, kiedy stopa w bucie przesuwa się do przodu i dochodzi do mocnego uciskania paznokci. Krwiaki podpaznokciowe dużej wielkości powodują często oddzielenie się płytki paznokciowej od łożyska, potocznie zwane „zejściem paznokcia”. Średni czas odrastania paznokcia u stóp to 3-5 miesięcy, u dłoni 1-3 miesiące.

Zażywanie niektórych leków może skutkować ściemnieniem paznokci

Czarne plamy na paznokciach mogą się pojawić w trakcie leczenia onkologicznego, jako reakcja organizmu na silne leki. Ciemne zabarwienie paznokci może być także efektem przyjmowania chlorpromazyny, cygnoliny, rezorcyny, tetracykliny lub nadmanganianu potasu.

Ciemne plamy powstają na skutek oddziaływania środków chemicznych

Silne związki chemiczne i detergenty stosowane w gospodarstwie domowym mogą powodować brzydkie przebarwienia na paznokciach. Co zaskakujące, szkodliwe substancje chemiczne, mogą być też składnikiem kosmetyków, nawet tych przeznaczonych do pielęgnacji paznokci, jak na przykład lakiery i odżywki do paznokci. Niektóre z nich zawierają szkodliwy formaldehyd, który ma za zadanie utwardzić płytkę paznokcia, ale może też prowadzić do powstawania zmian i ciemnych przebarwień.

Czarne zmiany pod płytką paznokcia mogą oznaczać czerniaka

Czerniak złośliwy to jeden z najgroźniejszych nowotworów. W okolicach paznokci najczęściej rozwija się na kciuku lub paluchu u stopy. Bywa mylony z krwiakiem podpaznokciowym lub grzybicą, co może prowadzić do późnego wykrycia i groźnych przerzutów. W odróżnieniu od krwiaka, czerniak nie przesuwa się wraz ze wzrostem paznokcia i pozostaje w jednym miejscu. Najprostszym sposobem na zbadanie takiej niepokojącej zmiany jest chirurgiczne zdjęcie paznokcia i wykonanie biopsji. W przypadku zdiagnozowania czerniaka pod paznokciem, przeprowadza się amputację paliczka lub nawet całego palca.

