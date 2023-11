1 z 5

Dzień jak co dzień – Cristiano Ronaldo kupił sobie właśnie nowe auto, które sprawi, że poczujecie się mocno zawstydzeni, bez względu na to, czy jeździcie hulajnogą, czy czerwonym Ferrari za milion złotych. Jak na człowieka współczesnego przystało, supergwiazda i legenda futbolu pochwaliła się na swoim Instagramie filmikiem, na którym wraz z synem siedzi w swoim nowym Bugatti Chiron w eleganckim srebrnym kolorze. Chyba nikomu nie trzeba mówić, że jego nowe, superkosztowne auto to nie tylko imponujący wygląd – jego parametry zwalą was z nóg i sprawią, że już nigdy nie wyda się wam takie samo.

Szansa, że kiedykolwiek zobaczycie to auto na ulicy są prawdopodobnie bliskie zeru. Zatem zobaczcie je na zdjęciach w naszej galerii! No i nie udawajcie, że nie ciekawi was, ile kosztuje nowe dziecko Ronaldo. Tego również dowiecie się na następnych stronach galerii ;-).