Czerwone Ferrari Piotra Stramowskiego

Piotr Stramowski w czerwonym Ferrari! To widok, który może rozpalić do czerwoności nie tylko wrażliwe na męski urok kobiety, ale również fanów motoryzacji. Czy można chcieć więcej? ;) Aktor pochwalił się samochodem na Instagramie. Piotr Stramowski testował auto na łódzkim torze wyścigowym. Na przejażdżce po Warszawie przyłapali go również paparazzi. Widać, że aktor jest zachwycony pięknym sportowym samochodem. Wcale mu się nie dziwimy! ;)

Aktor kupił czerwone Ferrari? Jaki model wybrał? Przeczytajcie na kolejnych stronach fotogalerii.

