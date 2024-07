Nowoczesne płytki charakteryzują się nie tylko profesjonalnymi parametrami, ale też modnym wzornictwem. Dzięki temu są nie tylko funkcjonalne, ale i ładne. Najmodniejsze są obecnie płytki w jasnych, neutralnych kolorach oraz imitujące naturalne materiały, takie jak drewno, kamień czy beton.

Parametry płytek

Przy doborze płytek warto zwracać uwagę nie tylko na wzór i kolor, ale także na parametry produktu. To one powiedzą nam, które płytki będą odpowiednie do poszczególnych pomieszczeń.

1. Nasiąkliwość - określa stopień chłonności płytek. Od niej zależy też poziom mrozoodporności płytek i ich podatność na zginanie. Nasiąkliwość nie ma większego znaczenia w przypadku płytek ściennych, ale na podłogę w kuchni i łazience powinno się stosować kafelki o nasiąkliwości nieprzekraczającej 6%, a w przypadku płytek zewnętrznych 3%.

2. Odporność na plamienie - dotyczy jedynie płytek szkliwionych i jest oznaczana przez 5 klas. Im wyższa klasa tym lepsza odporność na ewentualne zabrudzenia. Warto zwracać na to uwagę przy wyborze ścian i podłóg do kuchni i pomieszczeń, gdzie przebywają małe dzieci.

3. Twardość - podawana jest w skali od 1 do 10 i oznacza odporność na zarysowania. W domu wystarczające będą płytki o twardości 5 lub 6, do garażu zaleca się co najmniej 7. Kafle o wyższej twardości można też kupić do kuchni, gdzie często zdarza się, że przedmioty spadają na podłogę.

4. Antypoślizgowość - decyduje o bezpieczeństwie użytkowania. Parametr ten oznacza się symbolami od R9 do R13, im wyższa liczba tym mniej śliskie są płytki. Jest to ważne zwłaszcza przy wyborze podłogi do łazienki i kuchni.

Płytki kuchenne

Gres, terakota i glazura w kuchni powinny odznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia i zabrudzenia. Płytki powinny być raczej gładkie, bez wyraźnych porów czy rowków. Takie wzory łatwo wchłaniają brud i trudno utrzymać je w czystości. Nie poleca się też płytek matowych, z wyraźnymi wgłębieniami na powierzchni. Najbardziej praktyczne w tym pomieszczeniu będą płytki w odcieniach beżu, jasnego brązu i szarości.

Płytki do salonu

Płytki ceramiczne w salonie to świetna alternatywa dla tradycyjnego parkietu czy paneli. Najmodniejsze wzory płytek do salonu to te imitujące naturalne materiały – drewno i kamień. W nowoczesnych wnętrzach sprawdzą się też wielkie kafle z gresu szkliwionego. Tak wykonana podłoga wygląda niezwykle efektownie i optycznie powiększa pomieszczenie. Jeśli zamontujesz do niej ogrzewanie podłogowe to uzyskasz nie tylko stylowe, ale i ciepłe wnętrze.

Płytki łazienkowe

W łazience często zależy nam na uzyskaniu efektu świeżości i czystości, ale też przestronności. Dlatego jeśli twoja łazienka jest niewielka to najlepiej sprawdzą się kolory jasne, w odcieniach bieli i beżu. Niezwykle efektowna może być też łazienka urządzona na czarno, wyłożona kaflami o wysokim połysku. Sprawdzi się zwłaszcza we wnętrzach w stylu nowoczesnym i glamour ale uwaga: na kaflach będzie widać każdą kroplę i osad. Niemodne są już łazienki niebieskie i zielone, tak chętnie wybierane jeszcze w poprzedniej dekadzie.