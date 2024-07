Co grozi za nieujawnienie dochodów?

Nieujawnione dochody, jeśli zostaną ujawnione przez urząd skarbowy podczas kontroli, prowadzą do zastosowania wobec podatnika surowych sankcji. W razie wykrycia takich dochodów przez urząd skarbowy nakłada on na nie stawkę 75% podatku. Co więcej, za nieujawnienie dochodów grozi sankcja karna.